В Томске обсудят сотрудничество сибирских городов в области социального предпринимательства

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В среду, 19 декабря, в «Точке кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж) соберутся лидеры социальных, социально-предпринимательских проектов и инициатив, представители университетов, органов власти и местного самоуправления, НКО с социальными услугами, сообщают организаторы.

Главной целью встречи станет расширение сотрудничества между социальными предпринимателями, а также определение направлений формирования сообщества специалистов, которые социально значимые проблемы решают предпринимательским способом.

В рамках мероприятия участники обсудят первые шаги для запуска проектов в социальном предпринимательстве (СП), правила масштабирования социальных проектов и модели развития СП.

В рамках встречи инициативы и проекты представят социальные предприниматели Томска и Новосибирска. В их числе директор компании «Эврика» Евгений Зейналов, Алиса Гринемаер, из благотворительного магазина «Gusto», Анастасия Шамова из Школы первой помощи, Анна Стародуб («КотоКафе / ПёсоКафе»).

На встрече будут представлены кейсы и практики реализации социальных инициатив, участники обсудят ключевые направления развития экосистемы социального предпринимательства (конкурсы социальных проектов, образовательные программы, механизмы поддержки для МСП и НКО, открытые коммуникативные мероприятия).

Модерировать мероприятия будут руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра», соучредитель фестиваля PRODOBRO.biz и эксперт Фонда «Наше будущее» Евгений Дубровин и программный директор «Точки кипения — Томск»Лиана Кобзева.

Мероприятие состоится 19 декабря в «Точке кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж) в 14:00.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

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