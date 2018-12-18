Томские туристы, застрявшие в Китае, обращаются за помощью к губернатору региона

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Группа туристов из Томской области, которые оказались в числе россиян, застрявших на китайском острове Хайнань, обратились за помощью к администрации региона. Об этом идет речь в обращении одной из туристок, направленных в редакцию «Томского Обзора»:

«Мы, туристы из Томска, застрявшие на острове Хайнань не по своей вине, обращаемся к властям Томской области помочь нам вернуться домой, не в Россию, т.к страна у нас большая, а именно домой в Томск. Завтра 18.12.18 мы вылетаем в Москву, просим вас помочь нам вернуться в Томск, так как это делают власти других регионов — Кузбасс, Казань, Хабаровск-доставляют туристов из своих регионов до места проживания», — написала в своем обращении Елена Король.

«Мы, туристы Жемчужной реки, я лечу с маленьким ребёнком и мамой-пенсионером. Турпомощь доставляет нас до Москвы, а дальше предложили за свой счёт, это примерно 20 т.р. Людям, летящим с нами в одном самолёте, главы областей организовывают трансфер до города. Томск обошли стороной...», — говорится в обращении Татьяны Золотаревой (орфография и пунктуация авторов сохранены).

В свою очередь, представительница организации «Банк горящих туров» Любовь Столберова, передавшая сообщение редакции, отметила, что по ее информации, в Китае находятся 87 туристов из Томска.

«Люди, находясь в Китае, когда слышали, что проблемы такой нет, понимали, что про них все забыли... Москву уже вывезли. Про Сибирь все молчат, ничего не говорили», — рассказала Любовь Столберова. По ее словам, кроме томичей в Китае так же есть туристы из Кемерова, Новокузнецка и Барнаула, и все эти люди «зависли на острове» и «доведены до отчаяния».

Туристы должны были вернуться в Томск 15 декабря в 10.00. Но вчера утром поступила информация о том, что 350 туристов из более чем тысячи застрявших в Китае россиян вывезут в Москву. Далее оказавшимся в ловушке туристам предстоит самостоятельно добираться до дома. Тем, кто откажется ехать в столицу, предстоит самостоятельно находить жилье в Китае.

По словам представителя агентства, в течение дня она пыталась решить вопрос с департаментом по культуре и туризму Администрации Томской области, но пока усилия агента не увенчались успехом.

«Как будто томские туристы никому не нужны. Понятно, что федеральная власть не считает это проблемой, но региональная могла бы какую-то кипучую деятельность развить», — отметила Любовь Столберова. — «Казань своих вывозит, помогает. К вечеру стало известно, что своих вывозит Казань, Кузбасс, помогают разместиться, берут борт, каким-то образом договариваются».

«Все в рабочем порядке, туристов вывозят, это практически последняя группа. Они чувствуют себя комфортно, им предоставляется питание, размещение. На территорию России их доставят, а дальше уже самостоятельно. Мы обсуждаем этот вопрос с «Роспомощью» и «Ростуризмом», — отметила главный специалист комитета развития внутреннего и въездного туризма департамента по культуре и туризму администрации Томской области Ольга Румянцева. Она также добавила, более точная информация о мерах помощи томским туристам станет известна позже.

По данным агентства «Интерфакс», застрявшие на острове Хайнань туристы — клиенты компании «Жемчужная река». На прошлой неделе Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора: «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел» из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Ранее авиакомпания «ИрАэро» заявила, что не будет вывозить клиентов «Жемчужной реки» с Хайнаня из-за долга туроператора за выполненные рейсы в размере $2,3 млн.

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