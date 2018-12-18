Мороз и солнце: Как поддержать свой смартфон зимой

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 18 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

В конце недели томичей ждут тридцатиградусные морозы. И если сибиряки особо не боятся холода, то с их гаджетами дело обстоит иначе. Производители электроники явно не слышали о зиме в России, и большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода.

В нашем материале вместе с экспертами МТС разбираемся, как защитить свой мобильный девайс зимой.

Пластик теплее

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

Мороз «ест» батарею

Но «одежка» для мобильного любимца — это еще не все. Она не спасет аккумулятор, если активно пользоваться смартфоном в минусовую температуру — срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны в России выходят из строя именно зимой — из-за ставшей неприемлемо низкой емкости аккумулятора.

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Помните, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700-800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В реальности, как правило, эта цифра оказывается еще меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда. В общем, заряжать смартфон на морозе можно только в случае острой необходимости. Пользоваться внешними переносными аккумуляторы также необходимо с осторожностью.

Проверить, готов ли ваш смартфон к зиме, можно с помощью простого опросника:

Смартфону больше двух лет? Тогда вопрос с быстрой разрядкой на морозе точно встанет очень остро. Как минимум, лучше заменить аккумулятор на новый, а то и вообще приобрести новый смартфон, тем более, что в салонах МТС сейчас действуют предновогодние акции.

Здорово, если смартфону меньше года, но где он находится большую часть времени? Если в сумочке, то стоит держать его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман.

Есть ли у смартфона чехол? Если гаджет металлический или стеклянный, это просто необходимо.

Если смартфон замерз и начал «тормозить» — не стоит пытаться оживить его дыханием или растиранием в ладонях. Необходимо войти в теплое помещение и дать устройству несколько минут, чтобы прогреться, прежде чем начинать его использование. И вообще лучше поменьше пользоваться смартфоном на улице при минусовой температуре — так мобильный «друг» проживет дольше.

Фото: Photos.icons8.com, Pixabay.com

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