Студентка заказала на «AliExpress» 114 товаров и оплатила покупки картой соседки

18 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы арестовали товар, приобретенный студенткой одного из томских вузов в интернет-магазине «AliExpress», сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Жительница г. Асино, находясь в комнате общежития, обнаружила банковскую карту своей соседки. Пока сожительница отсутствовала в комнате, девушка зашла на сайт интернет-магазина „AliExpress“ и внеся реквизиты карты, произвела 114 операций по оплате товара», — говорится в сообщении.

Таким образом студентка нанесла ущерб в сумме более 45 тыс. рублей. Кировский суд прекратил уголовное дело, в связи с примирением сторон, однако вынес решение вещественные доказательства обратить в доход государства.

Сотрудники отдела судебных приставов по Кировскому району наложили арест на товар и передали его в Росимущество на уничтожение.

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