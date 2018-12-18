Томск продолжит реформировать транспортную сеть: откажется от троллейбусов, реорганизует частные маршруты — мэр

18 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Власти Томска решили после восстановления финансового состояния муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ, эксплуатирует электротранспорт) отказаться от троллейбусов и закупить автобусы на газу, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на мэра города Ивана Кляйна.

«В 2019–2020 годах мы будем гасить кредиты ТТУ, приведем в нормальное состояние финансы, а с 2021 года планируем начать массовый закуп техники. Количество техники будет зависеть от того, сколько маршрутов утвердим, сейчас у нас — 10 муниципальных и 24 — частных», — отметил Иван Кляйн.

Троллейбусы, имеющие невыработанный ресурс, продолжат работать, затем их постепенно заменят длинномерные автобусы.

По его словам, трамвайная сеть будет сохранена, подвижной состав продолжат обновлять за счет списанных трамваев из Москвы.

«К сожалению, в этом году мы не получили ни одного трамвая, но работа сохраняется. Они заменили технику к Чемпионату мира по футболу, поэтому ждем от Москвы списанные, пусть даже бывшие в употребление 10-летние трамваи, которые являются хорошей альтернативой нашим 40-летним», — пояснил мэр.

Частная сеть маршрутного транспорта также будет модернизирована: предыдущая была утверждена два года назад. К осени 2019 года власти объявят новые тендеры на маршруты, предварительно решив, какие именно направления необходимо охватить, причем, новые контракты предполагается заключать на пять лет.

Иван Кляйн отметил, что маршруты, которые обслуживает частный и муниципальный бизнес, предполагается увязать в единую сеть, чтобы обе стороны могли получать доход.

Мэр также отметил, что стоимость проезда увеличится, однако, на сколько — расчетов пока нет.

Как сообщалось, власти Томска в конце 2017 года задумались над решением проблемы убыточности муниципального ТТУ. Одним из вариантов было завершение полувековой истории томского троллейбуса и закуп автобусов на газомоторном топлива.

Городской бюджет на 2019 год предполагает субсидию ТТУ в размере 425 млн рублей.

В парке ТТУ насчитывается 134 единицы техники, в том числе 88 троллейбусов и 46 трамваев. Техника изношена более, чем на 80%.

Трамвайное движение в Томске было открыто 1 мая 1949 года, троллейбусное движение — 5 ноября 1967 года. Томское городское унитарное муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), занимающееся пассажирскими перевозками, было создано в 1967 году. В структуру предприятия входят трамвайное и троллейбусное депо.

Ранее «Интерфакс» сообщал о сложной ситуации с общественным транспортом на газу в Братске. Там больше половины из 50 закупленных на бюджетные деньги автобусов простаивают из-за отсутствия газовых заправок.

Тэги/темы: