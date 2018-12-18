В Томске пройдет выездная встреча CreativeMornings Moscow

18 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 21 декабря, в томском кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79 ) в рамках проекта CreativeMornings на «Радио Сибирь» при поддержке Сибирского центра дизайна состоится 61-я специальная выездная встреча CreativeMornings Moscow на тему — «Backwards | Задом наперед | Наоборот | Назад».

Как сообщают организаторы, томский художник и участник арт-группы «Сну-Сну» Саша Колпаков расскажет, почему творческим людям так важно время от времени делать что-то задом наперед. Также на встрече состоится премьера двух новых видео арт-группы.

Встреча начнется приветственным кофе в 8.30, начало лекции в 09.00.

Вход бесплатный, но обязательна регистрация по ссылке.

Информационные партнеры — «Радио Сибирь» и интернет-издание «Томский Обзор».

СreativеМornings — международный некоммерческий формат утренних лекций для творческих профессионалов. Проект был основан в 2008 году дизайнером Тиной Рот Айзенберг в Нью-Йорке, чтобы объединить креативное сообщество, предоставив ему возможность для регулярных встреч и общения в неформальной обстановке за чашкой кофе и интересной лекцией. Сейчас проект существует более чем в 190 городах мира.

В Москве СreativеМornings существует с июля 2013 года. За это время московская команда провела более 50 лекций на лучших площадках города. С лекциями в рамках СreativеМornings Moscow выступали — Сергей Капков, Ольга Свиблова, Илья Осколков-Ценципер, Олег Нестеров, Юрий Сапрыкин, Александр Роднянский, Рита Митрофанова, Михаил Зыгарь, Филипп Бахтин, Вера Полозкова, Линор Горалик, Марат Гельман, Муджус, Александр Кушнир, Наталья Синдеева, AES+F и другие.

Тэги/темы: