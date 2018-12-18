В томской «Академии фотографии» пройдут крутые фотоканикулы

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2018 // Фото: Академия фотографии

В начале января, с 4 по 8 число, в «Академии фотографии» пройдет детский экспресс-курс «Весёлые фотоканикулы!».



Как сообщают организаторы, юные участники узнают, что такое «красная комната», как устроен и работает фотоувеличитель, как делали «фотографии», когда их еще не было. Дети также смастерят камеру из картона (пинхол) и сделают с её помощью снимки. Завершится программа рисованием светом (фризлайт).

На последнем занятии дети будут пить чай, смотреть получившиеся снимки и фотографироваться.

С программой фотоканикул можно ознакомиться по ссылке.

А 15 января стартует интенсивный фотокурс для подростков «Азбука фотографии». Участники познакомятся с историей фотографии, научатся снимать друзей и получат основы композиции.

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