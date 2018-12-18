Поттериана: томским школьникам откроют тайны науки и магии
Волшебный Новый год пройдет в музее начала наук «Точка гравитации!» с 18 по 29 декабря, сообщают организаторы.
В преддверии праздника музей начала наук превратится в место, полное тайн и загадок. Экспонаты на время приобретут магические свойства, а посетители смогут примерить на себя роль юных волшебников.
Маленькие гости (7 — 10 лет) отправятся на поиски предметов, пройдут научно-познавательный квест, примут участие в химическом шоу и повеселятся с героями историй о Гарри Поттере.
Ребятам постарше (10 — 16 лет) предстоит отыскать волшебные свитки и пройти испытания, справиться с которыми поможет карта мародёров.
А в конце всех гостей ждут танцы, памятные подарки и фотографии в стиле поттерианы.
Программы пройдут с 18 по 29 декабря для организованных групп и с 4 по 8 января для индивидуальных посетителей.
Узнать подробности и записаться можно по телефонам: 609-827 и 8-961-891-9374.