Подозреваемого в ограблении томского ломбарда задержали
Томские полицейские задержали подозреваемого в ограблении ломбарда на ул.Гагарина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, ранее судимый 53-летний томич несколько дней следил за режимом работы ломбарда. Таким образом он выяснил, что объект не охраняется. Дождавшись наступления вечера, проник во внутрь, где под угрозой применения принесенного с собой газового пистолета, совершил нападение на сотрудника ломбарда и похитил денежные средства и золотые изделия. Общая сумма ущерба превысила 100 000 рублей. Полицейские нашли и изъяли часть похищенного, а также орудие преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь подозреваемому грозит от 5 до 12 лет колонии.
Напомним, нападение на ломбард произошло 6 декабря.