Подозреваемого в ограблении томского ломбарда задержали

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали подозреваемого в ограблении ломбарда на ул.Гагарина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, ранее судимый 53-летний томич несколько дней следил за режимом работы ломбарда. Таким образом он выяснил, что объект не охраняется. Дождавшись наступления вечера, проник во внутрь, где под угрозой применения принесенного с собой газового пистолета, совершил нападение на сотрудника ломбарда и похитил денежные средства и золотые изделия. Общая сумма ущерба превысила 100 000 рублей. Полицейские нашли и изъяли часть похищенного, а также орудие преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь подозреваемому грозит от 5 до 12 лет колонии.

Напомним, нападение на ломбард произошло 6 декабря.

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