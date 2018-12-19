Пострадавшие от «Жемчужной реки» туристы не смогли вылететь в Томск из-за отсутствия билетов

19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Елена Король

Минувшей ночью, 19 декабря, томские туристы, застрявшие на о.Хайнань из-за туроператора «Жемчужная река» прилетели в Москву.

«Первоначально обещали, да и это время указано на сайте Турпомощи, что вылет будет в 9:30. По приезду в аэропорт оказалось, что в 11:00. Позже оказалось, что вылет назначен на 12:25. Томичи купили билеты из Москвы в Томск. Многим ехать в другой аэропорт, на другую сторону Москвы! Если ещё рейс задержат, мы останемся совсем без денег и без купленных билетов...» — рассказала одна из туристок Елена Король.

Позже она сообщила, что томичи успешно добрались до Москвы.

«Сначала на выходе из автобуса сказали, что Кемерово и Томскую область встречают! Оказалось, только кемеровчан, которые в итоге летят в Томск! Томичи остались брошенные», — рассказала Елена Король.

Самолет из Китая прибыл в аэропорт Внуково, откуда в Томск улетают только рейсы авиакомпании «Победа». Так как билетов на них уже не было, томские туристы отправились в Домодедово с кемеровчанами. По словам туристов, свободные билеты на единственный оставшийся рейс до Томска из этого аэропорта были забронированы для жителей Кемерова. Часть томичей попыталась вылететь вместе с кемеровчанами, однако их не посадили на рейс.

«Я пережил такой позор, увидев как мы, томичи, брали штурмом автобус, идущий из Внуково в Домодедово, чтобы улететь до Томска на томском рейсе. В итоге улетели 64 кемеровчанина и ни одного томича, потому что ни за одного томича никто не поручился», — рассказал 64-летний турист Сергей Шумилов.

По словам Елены Король, часть томичей, успевших забронировать билеты еще в Китае, вылетели в Томск. Часть осталась в Москве.

«А что нам остается, только вылетать за свой счёт! Мы бы и вчера вылетели, но билетов не было. Взяли на вечер», — добавила Елена Король. По её словам, цены на билеты неожиданно выросли на несколько тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что группа туристов из Томской области, которые оказались в числе россиян, застрявших на китайском острове Хайнань, обратились за помощью в возвращении в Томск из Москвы к администрации региона.

По данным агентства «Интерфакс», застрявшие на острове Хайнань туристы — клиенты компании «Жемчужная река». На прошлой неделе Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора: «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел» из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Ранее авиакомпания «ИрАэро» заявила, что не будет вывозить клиентов «Жемчужной реки» с Хайнаня из-за долга туроператора за выполненные рейсы в размере $2,3 млн.

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