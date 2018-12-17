Водитель Audi сбил девушку-пешехода в центре Томска

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 17 декабря, в Томске под колеса Audi Q7 попала 21-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.00 на пр.Ленина. По предварительным данным, при повороте направо неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После ДТП автомобиль скрылся.

С травмами пешеход доставлена в медучреждение. Позже полицейские задержали 51-летнего водителя Audi Q7.

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