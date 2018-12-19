Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани

19 декабря 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Золото, серебро и бронзу завоевали сотрудники «Ростелекома» на чемпионате DigitalSkills-2018.

Мероприятие проходило в комплексе Kazan Expo. Сборная компании выступила в четырех компетенциях: «Анализ защищенности от внешних угроз», «Сетевое и системное администрирование», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» и «Машинное обучение и большие данные».

DigitalSkills-2018 − второй отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills. В соревнованиях приняли участие 233 конкурсанта из 27 регионов России и 14 зарубежных стран, 246 экспертов оценивали работы. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Республика Татарстан и Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«”Ростелеком” как оператор цифровых сервисов на базе новейших технологий уделяет особое внимание развитию экспертизы в инновационных направлениях. Победа наших сотрудников в профильном чемпионате – подтверждение их высокой квалификации и профессионализма», ‒ отметил директор департамента HRM-технологий и аналитики ПАО «Ростелеком» Никита Черкасенко.

В компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» золото завоевали инженер электросвязи Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Алексей Луцкин и ведущий инженер электросвязи Ханты-Мансийского филиала Вячеслав Бобов. Они быстрее и качественнее всех отремонтировали оптику: нашли неисправность и сварили фрагменты кабеля. Это не первая победа тандема: специалисты стали лучшими и на WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге.

Заявившиеся в компетенции «Анализ защищенности от внешних угроз» участники перевоплотились в «белых» хакеров. Они искали уязвимости на специальных серверах и в определенных программах. Второй результат показал специалист по кибербезопасности «Ростелекома» Алексей Черных.

«Ущерб компаний от хакерских атак ежегодно исчисляется миллиардами долларов. Киберпреступники похищают персональные данные клиентов, блокируют сайты, парализуют работу информационных систем предприятий и выводят средства с их банковских счетов. Защита от внешних угроз – один из факторов успеха современного бизнеса. На соревновании DigitalSkills мне удалось свести к минимуму вероятность взлома сервера, определив слабые места в его защите — такие задания я выполняю каждый день», − рассказал Алексей Черных.

Бронзу по «Сетевому и системному администрированию» «Ростелекому» принесли ведущий инженер электросвязи Воронежского филиала Артур Тюхов и ведущий инженер электросвязи макрорегионального филиала «Волга» Даниил Каравайцев, оперативно выполнившие пусконаладку телекоммуникационного оборудования и виртуальных информационных систем.

Для участников и гостей чемпионата в Kazan Expo работала презентационная площадка «Ростелекома». Желающие знакомились с деятельностью подразделений компании, занимающихся строительством и эксплуатацией магистральных сетей связи, обменивались опытом и проходили мастер-классы по сварке оптики. Любители онлайн-игр могли посетить игровую зону и протестировать возможности тарифного плана «Игровой».

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