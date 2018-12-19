Томские пожарные более двух часов ликвидировали возгорание в ТЦ «Стройпарк»

19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера вечером, 18 декабря, в Томске загорелся двухэтажное здание ТЦ «Стройпарк» на ул.Вершинина.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21.34. К приезду пожарных горело в электрощитовой на первом этаже. До прибытия подразделений посетители и обслуживающий персонал эвакуировались самостоятельно.

Возгорание удалось ликвидировать лишь к 23.56. На месте работали 24 единицы техники и 75 человек. В результате пожара на 1 этаже в электрощитовой обгорели провода на площади 5 кв.м., на 2 этаже обгорели стеллажи со смешанными товарами на площади 70 кв.м., обгорел утеплитель на кровле на площади 30 кв.м., обгорели наружные стены на площади 95 кв.м.

Общая площадь пожара составила 200 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

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