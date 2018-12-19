Томские альпинисты привезли медали со второго этапа Кубка России по ледолазанию (ФОТО)

19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Наиль Хасанов

В минувшие выходные, 14-16 декабря, в Барнауле прошел 2 этап Кубка России по альпинизму в дисциплине ледолазание. Томские спортсмены взяли «серебро» и «бронзу», сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

На соревнования хсобрались около 40 спортсменов приехали из 9 регионов: Кировской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортсменам «северной столицы» собирали теплые вещи и экипировку сибиряки, потому что авиаперевозчик «потерял» багаж в пути.

Соревнования на трудность проходили в два тура – квалификационный по двум открытым для просмотра трассам и финальный – по одной трассе в закрытом формате, когда спортсмены не могут видеть, как выступают соперники перед ними.

Первые места в трудности заняли Дмитрий Гребенников (Алтайский край) и Анастасия Заздравных (Санкт-Петербург). «Серебро» досталось Ивану Лощенко (Томская область) и Марии Нефедовой (Москва).

Бронзовые медали вручили Владиславу Голубу (Красноярский край) и Екатерине Анищенко (Кемеровская область).

Также альпинисты соревновались в лазании на скорость по вертикальной ледовой 15-тиметровой стене. Самыми быстрыми стали Иван Спицын (Кировская область) и Наталья Савицкая (Кемеровская область). Второе место на пьедестале заняла семейная пара из Кировской области Максим и Алена Власовы. Третьими стали Владимир Карташев (Кемеровская область) и Юлия Филатьева (Томская область).

Уже в ближайшие выходные пройдет третий этап Кубка России по альпинизму в Екатеринбурге, куда также собираются томские воспитанники ДДЮ «Кедр» вместе с тренером Еленой Темеревой.

В воскресенье, 23 декабря, томичей ждут соревнования на скорость на ледолазном тренажере в Академгородке (ул.Королева, 36). Состязания пройдут с 10.00 до 14.00.

Фото: Наиль Хасанов

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