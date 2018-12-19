В Томске работают 24 ёлочных базара

19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Районные администрации города определили места, где томичи смогут приобрести новогодние деревья, сообщает пресс-служба мэрии.



В Кировском районе открыты четыре елочных базара по адресам:

пр. Ленина, 15;

ул. Учебная, 48а;

ул. Карташова, 42;

пр. Кирова, 38.

Торговые точки, где томичи смогут приобрести ели, в Советском районе расположены по шести адресам:

ул.Красноармейская,44;

пр. Фрунзе, 152б;

пр. Фрунзе, 119з;

ул. Киевская, 13;

ул. Сибирская, 111б;

пр. Фрунзе, 119.

В Ленинском районе елки будут продавать в восьми пунктах:

пер. Дербышевский, 26а;

ул. Интернационалистов, 3а;

ул. Интернационалистов, 9;

пр. Ленина, 165;

пр. Мира, 21;

пр. Мира, 27;

ул. 79 Гвардейской Дивизии, 12;

ул. 79 Гвардейской Дивизии, 13в.

Жители Октябрьского района смогут купить новогодние ели на

ул. Нарановича, 10;

ул. Сергея Лазо, 15;

Иркутский тр., 179;

Иркутский тр., 61;

ул. Пушкина, 21д;

ул. Пушкина, 25а.

Продажа елей уже началась и основной объем деревьев на указанные точки продаж завезен.

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