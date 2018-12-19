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В Томске работают 24 ёлочных базара

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Районные администрации города определили места, где томичи смогут приобрести новогодние деревья, сообщает пресс-служба мэрии.

В Кировском районе открыты четыре елочных базара по адресам:

Торговые точки, где томичи смогут приобрести ели, в Советском районе расположены по шести адресам:

В Ленинском районе елки будут продавать в восьми пунктах:

Жители Октябрьского района смогут купить новогодние ели на

Продажа елей уже началась и основной объем деревьев на указанные точки продаж завезен.

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