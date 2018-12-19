В Томске работают 24 ёлочных базара
19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас
Районные администрации города определили места, где томичи смогут приобрести новогодние деревья, сообщает пресс-служба мэрии.
В Кировском районе открыты четыре елочных базара по адресам:
- пр. Ленина, 15;
- ул. Учебная, 48а;
- ул. Карташова, 42;
- пр. Кирова, 38.
Торговые точки, где томичи смогут приобрести ели, в Советском районе расположены по шести адресам:
- ул.Красноармейская,44;
- пр. Фрунзе, 152б;
- пр. Фрунзе, 119з;
- ул. Киевская, 13;
- ул. Сибирская, 111б;
- пр. Фрунзе, 119.
В Ленинском районе елки будут продавать в восьми пунктах:
- пер. Дербышевский, 26а;
- ул. Интернационалистов, 3а;
- ул. Интернационалистов, 9;
- пр. Ленина, 165;
- пр. Мира, 21;
- пр. Мира, 27;
- ул. 79 Гвардейской Дивизии, 12;
- ул. 79 Гвардейской Дивизии, 13в.
Жители Октябрьского района смогут купить новогодние ели на
- ул. Нарановича, 10;
- ул. Сергея Лазо, 15;
- Иркутский тр., 179;
- Иркутский тр., 61;
- ул. Пушкина, 21д;
- ул. Пушкина, 25а.
Продажа елей уже началась и основной объем деревьев на указанные точки продаж завезен.
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