Пожилой водитель погиб в опрокинувшейся иномарке в Томске

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 18 декабря, в Томске на опрокинулся автомобиль Hyundai Santa Fe, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.00 на ул.Энтузиастов, 33. Иномарка съехала с проезжей части, въехала в металлическое ограждение, а затем опрокинулась.

В результате ДТП 71-летний мужчина-водитель транспортного средства скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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