18+
18+

Пожилой водитель погиб в опрокинувшейся иномарке в Томске

Томские новости, Происшествия, авария дтп сводка происшествий Пожилой водитель погиб в опрокинувшейся иномарке в Томске

Вчера вечером, 18 декабря, в Томске на опрокинулся автомобиль Hyundai Santa Fe, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.00 на ул.Энтузиастов, 33. Иномарка съехала с проезжей части, въехала в металлическое ограждение, а затем опрокинулась.

В результате ДТП 71-летний мужчина-водитель транспортного средства скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Тэги/темы: