Вопрос с определениями границы исторического поселения Томска вышел на федеральный уровень

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

На заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ, состоявшемся 15 декабря, председатель Центрального совета ВООПИиК Артем Демидов рассказал Владимиру Путину о существующей в Томске проблеме, связанной с определением границ исторического поселения. Президент, в свою очередь, предложил возможный путь решения проблем в области защиты культурных и исторических ценностей.

«Историческое поселение Томска занимает несколько процентов от территории большого Томска. Несколько процентов, но администрация города его планирует уменьшить еще в несколько раз. Все федеральные эксперты, даже совет при губернаторе Томской области категорически против, но город отстаивает эту позицию по одной простой причине: они, вероятно, руководствуются сиюминутными какими-то тактическими соображениями – разрешить высотную застройку в городе, решить насущные проблемы, которые их беспокоят. Но если Томск – это город федерального, общенационального значения, то, вероятно, здесь должна быть возможность у министерства культуры, у федеральных властей в это вмешаться», – отметил Артем Демидов.

Он также рассказал о том, что по данным ВООПИиК примерно четверть историко-культурного наследия находится в зоне риска. Такое состояние в данной области Демидов связал с тем, что в 2008 году большая часть федеральных полномочий в сфере охраны исторического наследия были переданы в регионы, а министерство культуры ограничили в возможностях влиять на ситуацию в регионах.

«Действительно, 10 лет тому назад мы значительную часть полномочий в этой сфере передали в регионы. <…> Давайте еще раз проанализируем, как это все работает и, если нужно, внесем какие-то коррективы. Уж точно совершенно вы правы в том, что если мы передали и полномочия и собственность, то мы вполне имеем право спросить, а более того, даже где это исполняется не должным образом, эти полномочия можно изъять», – сказал В.В. Путин.

Внимание к Томской проблеме на столь высоком уровне, несомненно, результат активной деятельности градозащитников и, в частности, томского отделения ВООПИиК.

«В этом году 13 декабря состоялся пленум центрального совета всероссийского общества охраны памятников и культуры, где мне предоставили возможность выступить с докладом. Мы попросили вынести вопрос об определении границ исторического поселения Томска на заседание Совета по культуре и искусству при президенте РФ, представили все документы: открытое обращение к президенту, которое подписали более 20 общественных организаций Томска, протокол заседания РААСН, протокол градостроительного совета Томска и другие. Инициативу поддержали более 12 субъектов РФ, и Артем Геннадьевич Демидов озвучил нашу проблему на заседании Совета. Решить этот вопрос на уровне Томска невозможно, здесь необходима помощь со стороны федеральных органов. Определенный оптимизм вселяет то, что президент дал поручение разобраться», – прокомментировала Мария Бокова, председатель томского отделения ВООПИиК.

Напомним, что основные разногласия вокруг территории, которая должна обладать статусом исторического поселения Томска, начались в 2016 году после того, как администрация города поручила проект по определению границ московскому ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» и субподрядчику ООО «Валбэк-РУ» из Вологды. Представленный в установленные сроки проект городским властям не понравился: территорию, которую фирма-исполнитель выделила в статус исторической, посчитали необоснованно большой, а установленные границы – препятствующими развитию города.

Мэрия города в январе 2018 года обратилась в арбитражный суд с целью расторгнуть контракт и взыскать с подрядчика ЦНРПМ 9,5 млн. рублей, затраченные на реализацию проекта, компания подала ответный иск на эту же сумму. Для урегулирования конфликта 31 мая 2018 года было организовано заседание градостроительного совета под руководством главного архитектора Томской области Евгения Паршуто. На заседании были представлены экспертные заключения московских академиков РААСН, которые поддержали проект вологодской компании и рекомендовали обозначить границы исторического поселения в соответствии с проектом. Также присутствовала главный архитектор проекта Наталья Пьянкова из компании ООО «Валбэк-Ру». Она выступила против инициативы томской администрации сократить территорию исторического поселения втрое и обозначила основные условия сохранения исторической значимости города.

Противоположную точку зрения отстаивал руководитель «Сибспецпроектреставрации» Олег Лещинер. Ознакомившись с проектом, он пришел к выводу, что в территорию исторического поселения были включены объекты, которые не обладают исторической ценностью, а намеченные границы следует пересмотреть. В конце заседания Евгений Паршуто предложил создать согласительную комиссию для доработки проекта границ исторического поселения города Томска. Однако состав согласительной комиссии так и не был определен, а иск против компании-проектировщика до сих пор рассматривается в седьмом арбитражном суде. Задача определения границ исторического поселения Томска осталась нерешенной.

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