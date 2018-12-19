Журналистка Томского Обзора победила в конкурсе «Акулы пера — 2018» (ФОТО)

19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Журналистка Томского Обзора Катерина Кайгородова стала победительницей XV ежегодного областного конкурса журналистского мастерства «Акулы пера-2018». Она взяла приз в номинации «сетевой журналист года».

Финал конкурса состоялся сегодня, 14 декабря, в томском Доме ученых. Победителей награждали заместители губернатора региона Сергей Ильиных и Анатолий Рожков, начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов, депутат Государственной Думы России Олег Быков, депутат Законодательной Думы Томской области, президент Союза строителей Томской области Сергей Звонарёв, председатель Думы Томска Сергей Панов, председатель Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов, представители ведущих бизнес-компаний региона.

Статуэтки акул, дипломы победителей в своих номинациях и денежные премии также получили:

Алексей Шиянов (газета «Районные вести», Кривошеино) — дизайнер года;

Марина Думина (ГТРК «Томск») — интервьюер года;

«Газета Колпашевская» — команда года;

Газета «Агротерритория» (АО «Аграрная Группа») — корпоративное СМИ года;

Наталья Чубирко (губернский телеканал «Томское время») — оператор года;

ООО «Газпром трансгаз Томск» — пресс-служба года;

Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» — проект года;

Светлана Захарова (газета «Томские новости») — публицист года;

Степан Банников (телерадиокомпания «СТВ», Стрежевой) — радиожурналист года;

Валерия Кулешова (ГТРК «Томск») — репортер года;

Катерина Кайгородова (интернет-издание «Томский обзор») — сетевой журналист года;

Евгений Тамбовцев (фрилансер) — фотокорреспондент года;

«Таежный меридиан» (Тегульдет) — районное СМИ года;

Алена Зайцева (газета «Кадры решают всё») — новое имя года.

Специальную премию «За верность профессии» известному томскому журналисту и редактору Нине Маскиной вручил начальник департамента информационной политики обладминистрации Алексей Севостьянов, который провел 12 конкурсов «Акулы пера» на посту председателя Томского Союза журналистов (в 2015 году на этот пост избрана главный редактор газеты «Томские новости» Вера Долженкова).

Организатор конкурса «Акулы пера-2018» — Томское областное отделение Союза журналистов России при поддержке администрации Томской области. В 2018 году конкурс также поддержали администрации Томска и Северска, Законодательная Дума Томской области и лично депутат Сергей Звонарев, Дума Томска, АО «Транснефть – Центральная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Томск», Томская площадка СИБУРа, компания «МегаФон», ОАО «ТДСК», ООО «Горсети», АО «Томская генерация», АО «Аграрная Группа», ПАО «Томскэнергосбыт», ООО «Томлесдрев», ПО «Сбербанк России», пекарня «Виктория».

XV конкурс журналистского мастерства "Акулы пера - 2018" прошел в рамках реализации гранта Администрации Томской области для НКО "Конверсия профессиональных компетенций в томском медиасообществе"

Фото: Вероника Белецкая

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