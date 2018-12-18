В Томске задержали серийных похитителей зеркал с дорогих автомобилей
19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские задержали двоих подозреваемых в краже зеркал на сумму более 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, двое томичей с помощью интернета изучили способ демонтажа зеркал. После они начали снимать зеркальные элементы с дорогих автомобилей, припаркованных в разных районах города. С сентября по ноябрь злоумышленники совершили более 20 преступлений.
Дома у задержанных была обнаружена часть похищенного.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичам грозит до 6 лет тюрьмы.
В настоящее время расследование продолжается.
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