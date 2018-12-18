Снесенную аварийную арку у входа в горсад Томска воссоздадут

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2018 // Фото: 1604.ru

Члены комитет думы Томска согласились скорректировать границы особо охраняемой территории городского сада для воссоздания каменной арки, снесенной в 2016 году, сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Арка будет восстановлена в своем историческом виде. Работы планируется выполнить до конца 2019 года за счет инвестора. Кроме того, в бюджете города на 2019 год предусмотрены средства на проектно-сметную документацию», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что администрация Томска прорабатывает вопрос о разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция (восстановление) арки в Городском саду Томска».

В 2016 году специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета обследовали арку и подтвердили, что существует реальная угроза ее обрушения, и сооружение снесли. Несмотря на то, что арка не представляла исторической ценности, жители Томска просили восстановить ее.

Каменная арка с колоннами и кассами при входе была построена в томском Горсаду в середине XX века. Разрешения на ее строительство добился директор сада — Петр Матвеевич Левин.

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