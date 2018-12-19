«Creative mornings» приходят в Томск

19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: «Радио Сибирь»

В Томске стартовала серий лекций-завтраков для творческих людей — Creative mornings. Всю неделю они проходят на «Радио Сибирь», в пятницу состоится первая «живая» встреча проекта.

На этой неделе Creative mornings можно услышать в эфире «Радио Сибирь» с 11.00 до 12.00. На этой неделе в гостях у Дмитрия Абрамова (Creative mornings Moscow) и Анны Штаничевой («Радио Сибирь») побывали заместитель директора «Сибирского Центра дизайна» Мила Аксёненко и главный редактор »Томского Обзора» Елена Фаткулина. Именно она с командой будет делать «живые» встречи Creative mornings в Томске. Завтра в эфир выйдет главный режиссер томского Театра юного зрителя Павел Зобнин.

Первая оффлайн-лекция в формате Creative mornings пройдет в пятницу, 21 декабря в кафе «Кафедра» (пр.Ленина, 79). На ней все желающие смогут встретиться и пообщаться с художником и участником арт-группы «Сну-Сну» Сашей Колпаковым. Он расскажет, почему творческим людям так важно время от времени делать что-то задом наперед и представит два новых видео арт-группы.

Вход на встречу бесплатный, по предварительной регистрации (регистрация обязательна!).

Встреча начнется приветственным кофе в 8.30, начало лекции в 09.00.

«Радио Сибирь» — информационно-музыкальная радиостанция, принадлежит холдингу МКР-медиа и является первой негосударственной радиостанцией в Томске.

Главный партнёр проекта — Сибирский центр дизайна, инновационная научно-исследовательская экспериментальная платформа мирового уровня в области промышленного дизайна и прототипирования.

Информационный партнёр проекта — интернет-издание Томский Обзор.

СreativеМornings — международный некоммерческий формат утренних лекций для творческих профессионалов. Проект был основан в 2008 году дизайнером Тиной Рот Айзенберг в Нью-Йорке, чтобы объединить креативное сообщество, предоставив ему возможность для регулярных встреч и общения в неформальной обстановке за чашкой кофе и интересной лекцией. Сейчас проект существует более чем в 190 городах мира.

В Москве СreativеМornings существует с июля 2013 года. За это время московская команда провела более 50 лекций на лучших площадках города. С лекциями в рамках СreativеМornings Moscow выступали — Сергей Капков, Ольга Свиблова, Илья Осколков-Ценципер, Олег Нестеров, Юрий Сапрыкин, Александр Роднянский, Рита Митрофанова, Михаил Зыгарь, Филипп Бахтин, Вера Полозкова, Линор Горалик, Марат Гельман, Муджус, Александр Кушнир, Наталья Синдеева, AES+F и другие.

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