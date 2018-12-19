На «Курилке Гутенберга» томичам расскажут, можно ли научить робота говорить

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2018 // Фото: Vk.com/kurilka.tomsk

В понедельник, 24 декабря, в Томске в пространстве «Эндорфин» (пр.Ленина, 95) пройдет очередная «Курилка Гутенберга», посвященная феномену языка.

Спикеры расскажут о языке с точки зрения нейролингвистики. Слушатели смогут задать интересующие вопросы и получить ответы от специалистов по данной теме.

«Можно ли научить говорить обезьяну или робота? Кто-то говорит, язык "вшит" в наш генетический код, кто-то считает, что мы его усваиваем только из окружающей среды. Что сейчас думают ученые по этому поводу? Как изучают мозг и язык? Есть ли "карта" языка в мозге? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете узнать на нашем лектории», — сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

Проект «Курилка Гутенберга» организован энтузиастами единомышленниками 4 года назад и заслужил репутацию крупнейшего организатора научно-популярных мероприятий в России.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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