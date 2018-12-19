В Томске на 8 дней ограничат движение по ул.Первомайская

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Завтра утром, 20 декабря, в Томске ограничат движение по ул.Первомайская на участке от пер.Урожайный до пер.Днепровский, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничение связано с аварийно-восстановительные работы на напорном канализационном коллекторе, которые будут проводить бригады «Томскводоканала» с 10.00 20 декабря до 24.00 28 декабря. На это время на ул. Первомайская будут установлены временные дорожные знаки.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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