В Томске на 8 дней ограничат движение по ул.Первомайская
19 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Завтра утром, 20 декабря, в Томске ограничат движение по ул.Первомайская на участке от пер.Урожайный до пер.Днепровский, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Ограничение связано с аварийно-восстановительные работы на напорном канализационном коллекторе, которые будут проводить бригады «Томскводоканала» с 10.00 20 декабря до 24.00 28 декабря. На это время на ул. Первомайская будут установлены временные дорожные знаки.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
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