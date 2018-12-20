В Томске подвели итоги премии «Бизнес-Триумф»
В начале декабря Фонд Развития бизнеса при поддержке Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области подвели итоги Региональной премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-Триумф. Томск 2018».
Проделав долгий и волнительный путь длиною в три месяца, участники дошли до заветного момента славы.
Организаторы премии выражают благодарность всем экспертам, партнерам и друзьям премии:
«Спешим выразить свою благодарность нашим экспертам за проведенное с нами время, за опыт, за искренность в определении лучшего!
Особую благодарность хотим выразить партнерам премии, вы сделали наше мероприятие незабываемым событием:
— наших информационных партнеров: интернет-издание «Томский Обзор», «Агентство Рекламный Дайджест».
— наших друзей и партнеров: Цветочный салон «Мадам де Флер», «АльфаСтрахование», Кулинарная студия «Хорошая кухня», «Деловая среда», «33 пингвина», Салон тайского массажа «Thai Time», Мужские стрижки «CHOP-CHOP», Компания «SAVA»».
«Из года в год выбрать лучшего из лучших становится гораздо сложнее, каждый достоин победы. Вписать свое имя в историю Премии смог каждый участник, но вложить свое имя в память экспертов удалось не всем. Мы искренне счастливы, что участниками „Бизнес-Триумфа“ становятся новые имена, а также, мы по-особенному рады, что в премии участвуют предприниматели, которые уже делали попытку получить свой главный приз в прошлые года, но по разным причинам не смогли дойти до заветного финала. И сейчас, когда проделана работа над собой, когда освоен новый опыт, Вы снова приходите за своей птицей счастья!», — отмечает оргкомитет премии.
Кто же стал лауреатом «Бизнес-Триумфа» в 2018?
В номинации «В начале славных дел», опыт предпринимательской деятельности от 6 месяцев до 2 лет:
- Парфенов Антон Сергеевич, салон массажного искусства «На ощупь».
В номинации «Через тернии к звездам», опыт предпринимательской деятельности от 2 лет до 5 лет:
- Кустова Анастасия Сергеевна, ООО «Сладкое есть» кондитерская «Пеки Лола».
В номинации «Большой куш», опыт предпринимательской деятельности свыше 5 лет:
- Поляков Константин Андреевич, ООО «Деловой партнер Охраны труда».
Кроме этого, Большим жюри Премии учрежден специальный приз жюри, обладателем которого стала Винникова Инна Сергеевна, школа музыки, театра и кино «Виртуозы».
Что дает участие в Премии?
Организаторы объясняют:
«Кому-то важна зарубежная бизнес-стажировка от Фонда, кто-то хочет получить модный гаджет (в этом году это были флагманы от Samsung).
Для одних важно признание своих заслуг, для других — знакомство с новыми людьми, для третьих — ценна обратная связь от экспертов, некоторые ищут инвесторов и партнеров.
Мы не знаем, что побудило каждого участника пройти столь длинный и сложный марафон, но мы очень надеемся, что каждый участник обрел то, зачем пришел. Приходите и вы!»
Фото: Фонд развития бизнеса