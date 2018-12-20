На стенах томских общежитий появятся мотивирующие надписи

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2018 // Фото: Vk.com/event175187583

В субботу, 22 декабря, в Томске в рамках проекта «Разговорчивые стены» состоится открытие Арт-объектов, размещённых на общежитиях Томского госуниверситета, сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

«Разговорчивые стены» - паблик-арт проект, созданный для студентов, с целью повышения эмоционального и психологического комфорта учащихся. Для осуществления проекта организаторы провели социологическое исследование, чтобы понять, что именно вдохновляет студентов. Было запущено интернет-голосование и учащиеся выбирали надписи, которые хотели бы видеть.

На фасадах пяти университетских общежитий появятся мотивирующие и вдохновляющие фразы, написанные в стиле леттеринг. По мнению организаторов, общежития, ставшие вторым домом для студентов, благодаря проекту будут ещё роднее и ближе.

Открытие состоится в 14:00 часов около общежития ТГУ №6 (Советская ул., 59). Во время мероприятия будет звучать музыка, гостей будут угощать горячим чаем. Посетить мероприятие может каждый желающий. Вход свободный. Также мотивирующие надписи появятся на общежитиях №№ 3, 5, 6, 7, 8.

Во время открытия организаторы запустят недельный онлайн-конкурс — фото с «Разговорчивыми стенами». В дальнейшем планируется разработка новых фраз, которые будут интересны не только студентам, но и гостям города. В течении 2019 года организаторы будут реализовывать новые задумки.

Проект «Разговорчивые стены» создан и организован студентами 3 курса ТГУ. Разработчик дизайна Арт-объектов — Никита Бауэр художник, работающий в стиле леттеринг.

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