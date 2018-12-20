Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего многоквартирника в Томской области

20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера утром, 19 декабря, в селе Мельниково загорелся 2-этажный кирпичный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме в пер.Западный поступило в 11.27. К приезду пожарных был сильно задымлен подъезд. По лестничным маршам сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек.

Возгорание ликвидировали к 11.35. На 2 этаже в комнате 2х4,5 м образовался прогар в межкомнатной перегородке. Оплавилась потолочная плитка, обгорела вещная обстановка, закоптились стены. Площадь пожара составила 6 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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