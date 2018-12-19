В Томске иномарка сбила пешехода на остановке

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 19 декабря, в Томске под колеса Toyota Harrier попала 45-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.25 на пр.Фрунзе, 152б. По предварительным данным, 23-летняя женщина-водитель иномарки не справилась с управлением, из-за чего автомобиль сбил пешехода, стоящего на остановочном комплексе.

В результате происшествия 45-летняя женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение.

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