В Томске иномарка сбила пешехода на остановке
20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 19 декабря, в Томске под колеса Toyota Harrier попала 45-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 20.25 на пр.Фрунзе, 152б. По предварительным данным, 23-летняя женщина-водитель иномарки не справилась с управлением, из-за чего автомобиль сбил пешехода, стоящего на остановочном комплексе.
В результате происшествия 45-летняя женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение.
Тэги/темы: