Федерация вложит более полумиллиарда рублей на реабилитацию рек и озер Томской области

20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Мацковская

По региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», который будет реализован в рамках президентского национального проекта «Экология», в Томской области восстановят экологию восьми озер и прудов, а также очистят 106 км берегов рек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, реализация проекта позволит улучшить экологические условия территории вблизи водных объектов, где проживают более 800 тысяч человек. Финансирование составит почти 552 млн рублей, основная часть — около 513 млн рублей — поступит из федерального бюджета.

В состав национального проекта «Экология», который реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204, входит 11 проектов. Томская область заявила свое участие в пяти — «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», и «Чистая вода».

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