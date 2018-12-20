Томская область планирует к 2025 году построить ряд объектов для обработки и утилизации ТКО

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томской области предполагает строительство к 2025 году ряда объектов с общим объемом инвестиций 1,5 млрд руб., сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

В частности, в регионе будут построены семь мусоросортировочных (в городах Асино, Стрежевой, Колпашево, селах Мельниково, Бакчар, Кожевниково и Александровское) и три мусоросжигательных комплекса (в городе Кедровом, селах Каргасок и Могочино), объект по обработке и утилизации ТКО (в Томске).

Кроме того, будут построены полигоны ТКО в городах Асино и Стрежевой, поселках Самусь, Белый Яр, селах Чажемто, Зырянское, Александровское, Киреевск, Плотниково, Новый Васюган, Мельниково и Первомайское. Общее количество полигонов ТКО в Томской области к 2024 году достигнет 25.

На эти цели из федерального бюджета регион получит 200 млн руб., самостоятельно выделит из областного бюджета 560 млн руб., муниципалитеты добавят 110 млн руб., из внебюджетных источников предполагается привлечь около 630 млн руб.

В частности, в 2019 году из областного бюджета будет выделено 64 млн руб., часть из которых пойдет на разработку проектно-сметной документации.

Как сообщалось, Томская область поделена на восемь зон деятельности региональных операторов, конкурсные процедуры прошли по всем из них, со всеми победителями заключены контракты. Региональные операторы будут заниматься вывозом мусора.

Регионы к 2019 году должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

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