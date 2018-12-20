К 2024 году Томская область увеличит площадь восстановления лесов на 42 тыс. гектаров

20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов на территории Томской области», который стартует в 2019 году, власти региона планируют к 2024 году увеличить площади лесовосстановления на 42,5 тысячи гектаров.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, эта мера обеспечит баланс воспроизводства лесов на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.



На реализацию проекта федеральный бюджет выделит Томской области 367,7 млн рублей. Общий объем финансирования превысит 1,6 млрд рублей, основную часть средств региональная власть планирует привлечь из внебюджетных источников.



В числе основных мероприятий проекта — оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной и леспожарной техникой и строительство лесного селекционно-семеноводческого центра мощностью до 12 млн штук саженцев в год.

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