Томичей ждут метель и сильный ветер

20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ближайшие дни, 21-22 декабря, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается снег, по северо-востоку сильный, метели, ухудшение видимости, снежные заносы, усиление ветра 15-20 м/с, днем 21 декабря и ночью 22 декабря по югу порывы 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия. Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице рекомендовано держаться от шатких конструкций.

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