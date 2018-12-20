Аудиовизуальный перформанс пройдёт в Томске

20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 21 декабря, в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36, 3 этаж, холл ИИК) состоится аудио-визуальный перформанс entha и pronoun.m, сообщают организаторы.

В этой коллаборации визуальную часть на себя возьмет pronoun.m (генеративная графика с помощью кода и визуального программирования). Она будет напрямую связана со звуком, за который отвечает entha (Манчестер-Томск) — медитативная эмбиент-импровизация с использованием модульного синтезатора.

Начало в 18:30. Вход свободный.

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