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Аудиовизуальный перформанс пройдёт в Томске

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В пятницу, 21 декабря, в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36, 3 этаж, холл ИИК) состоится аудио-визуальный перформанс entha и pronoun.m, сообщают организаторы.

В этой коллаборации визуальную часть на себя возьмет pronoun.m (генеративная графика с помощью кода и визуального программирования). Она будет напрямую связана со звуком, за который отвечает entha (Манчестер-Томск) — медитативная эмбиент-импровизация с использованием модульного синтезатора.

Начало в 18:30. Вход свободный.

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