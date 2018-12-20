В Томске открылся Центр европейской фотографии на базе Высшей школы журналистики ТГУ

20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

Открытие школы состоялось в рамках фестиваля фотографии и дизайна «PHD» - 20 декабря. Обучать томских студентов в рамках школы будут фотографы Европы и России.

- К нам в Томск приедут ведущие фотографы Европы и России и проведут мастер-классы, - рассказал Илья Мясников, декан Высшей школы журналистики ТГУ. - Принять участие в них смогут все желающие: в первую очередь – студенты Высшей школы журналистики, студенты ТГУ и просто увлекающиеся фотографией томичи.

По словам организаторов, в рамках школы планируется привозить и выставки фотографов со всего мира. Первая выставка – работы Ромуалдаса Пожерскиса, профессора Каунасского университета Витаутаса Великого, члена Международной федерации фотоискусства (FIAP). В Томск фотограф приедет в феврале 2019 года, а выставку можно будет посетить уже в январе.

В Томск также запланирован приезд Рольфа Нобеля, сотрудничавшего в разное время с журналами National Geographic, GEO, а также с самыми крупными изданиями Германии – «Stern» и «Spiegel». Фотограф посетит Томск уже второй раз и проведет для студентов факультета журналистики мастер-классы по фотографии.

Напомним, с ноября 2010 года активно развивается партнерство ФЖ ТГУ с Высшей профессиональной школой (Университетом) Ганновера. Двое томских студентов в феврале поедут обучаться в международный класс университета Ганновера.

Помимо открытия школы, посетителей фестиваля ожидали выступления Марии Гельман, победительницы конкурса Leica Oskar Barnack Award Newcomer, Елены Аносовой, призёра всемирного конкурса World Press Photo, и Эмиля Дуке, фотодокументалиста из Германии, автора фотоисторий про Сибирь.

Два года назад Эмиль учился на факультете журналистики ТГУ в рамках сотрудничества с Высшей профессиональной школой Ганновера. Проведя в Сибири девять месяцев, он снял несколько фотоисторий про отдаленные поселки Томской области и Красноярского края. Фотоистории были опубликованы в ведущих мировых изданиях: «Washington Post» (Америка), «Neue Zuercher Zeitung» (Швейцария), «La Repubblica» (Италия), «deVolkskrant» (Нидерланды), «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Германия), в журналах «Newsweek» в Америке и Японии, «Le Nouvel Observateur» и «6 Mois» во Франции.

Первая фотоистория была посвящена жизни староверов в Верхнекетском районе Томской области. На создание проекта ушло около двух недель – автор жил в поселке в пустом доме. По словам фотографа, самым тяжелым было – передать «переживания ночных месс» староверов. Впечатлило Эмиля Дуке и то, что во время пребывания в поселке произошел лесной пожар, с которым боролись местные жители.

Второй историей стал фотопроект про гуманитарный поезд здоровья - «Святой Лука».

- Для Германии это очень колоритная история, - отметил Эмиль. – У нас тоже есть проблема с оказанием медицинской помощи в отдаленных поселениях, но нет подобных поездов. Интересно, что в поезде был вагон, где желающие могли помолиться.

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