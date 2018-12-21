Колпашевского поджигателя, убившего троих, приговорили к 24 годам тюрьмы
Томский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Колпашева, который поджег квартиру с людьми, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в августе 2017 года. Между одним из пострадавших и подсудимым произошел конфликт. Через некоторое время мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой к оппоненту и решил поджечь его квартиру, чтобы напугать.
«Открыв незапертую дверь дома, подсудимый увидел, что там, кроме его знакомого, находились еще люди. Подсудимый бросил на пол возле входа пятилитровую бутыль с бензином, поджег и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
В результате пожара, от ожогов и отправления продуктами горения мужчина и женщина скончались на месте, сам хозяин квартиры через некоторое время умер в больнице. Еще одна женщина смогла спастись из горящей квартиры и получила средней тяжести вред здоровью.
«В ходе следствия и в судебном заседании подсудимый не отрицал, что знал о нахождении в квартире людей в момент поджога, однако заявлял, что хотел проучить хозяина, необоснованно обвинившего его в краже сотового телефона. При этом убивать он никого не желал, а хотел только припугнуть погибшего», — говорится в сообщении.
В итоге суд признал мужчину, который на момент преступления отбывал условный срок, виновным и приговорил к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года.
Приговор в законную силу не вступил.