Колпашевского поджигателя, убившего троих, приговорили к 24 годам тюрьмы

21 декабря 2018 / Томский Обзор

Томский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Колпашева, который поджег квартиру с людьми, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в августе 2017 года. Между одним из пострадавших и подсудимым произошел конфликт. Через некоторое время мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой к оппоненту и решил поджечь его квартиру, чтобы напугать.

«Открыв незапертую дверь дома, подсудимый увидел, что там, кроме его знакомого, находились еще люди. Подсудимый бросил на пол возле входа пятилитровую бутыль с бензином, поджег и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

В результате пожара, от ожогов и отправления продуктами горения мужчина и женщина скончались на месте, сам хозяин квартиры через некоторое время умер в больнице. Еще одна женщина смогла спастись из горящей квартиры и получила средней тяжести вред здоровью.

«В ходе следствия и в судебном заседании подсудимый не отрицал, что знал о нахождении в квартире людей в момент поджога, однако заявлял, что хотел проучить хозяина, необоснованно обвинившего его в краже сотового телефона. При этом убивать он никого не желал, а хотел только припугнуть погибшего», — говорится в сообщении.

В итоге суд признал мужчину, который на момент преступления отбывал условный срок, виновным и приговорил к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.



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