Опубликована программа Дня короткометражного кино в Томске

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 22 декабря, в самый короткий день года в Томске пройдет в четвёртый раз всероссийская акция «День короткометражного кино», сообщают организаторы.

Напомним, акция организована молодежным центром Союза кинематографистов России с целью популяризации лучших отечественных короткометражных фильмов, снятых за уходящий год. Всход свободный, но по обязательной предварительной регистрации по ссылке.

Программа акции:

14:15 - 14:30 — Приветственное слово от организаторов

14:30 - 16:55 — Показ томских короткометражных фильмов, общение с авторами

Тонкий человек

Тонкий человек - персонаж интернет-фольклора. Все трактуют его по-разному, но сходятся в одном - он вызывает галлюцинации, которые приводят его жертв к гибели. Это история о «тонком» человеке, которая произошла в Сибири. Студентка Аня со своими друзьями отправляется на фотосессию, посвященную Тонкому человеку.

«Наставник»

Заведующий реабилитационным отделением становится наставником подростка, чудом выжившего в аварии, но потерявшего в ней родителей. Сможет ли наставник помочь герою преодолеть этот кризис и вновь вернуть желание жить?

«Купон на измену»

В центре истории семейная пара, прожившая в браке больше 10 лет. Жена тайно подозревает мужа в неверности. Муж ничего не замечает. Она предлагает ему сыграть в игру. Приз: купон на измену. Муж в шутку соглашается и неожиданно оказывается победителем. Но жена вызывается помочь ему с поиском подходящей девушки.

«Зоя и Валера»

В деревне Зарэчча музыка звучит практически ежедневно. Исполняют ее Зоя и Валера: он - мультиинструменталист, она - поэтесса. Каждый из них миновал не один тяжелый поворот судьбы, прежде чем их соединила песня.

16:55 - 17:10 — Кофе-брейк

17:10 - 17:50 — Мастер-класс от продюсерской компании "CAST production" на тему “Как снять кино за 48 часов”

17:55- 18:50 — Мастер-класс от кинокомпании "Белый Ворон" на тему “Как снять диалоги в кино”

18:50 - 19:05— Кофе-брейк

19:05- 21:00— Показ официальной программы:

«Миллиард»

В ролях: Михай Курагэу, Ион Житарь

Пенсионер Георгий доживает остаток своих дней где-то в молдавской глубинке. Одинокий старик зарабатывает на жизнь тем, что чистит казаны от копоти. О происходящих в мире событиях узнает из сельской газеты, которую каждый день в одно и то же время ему приносит местный почтальон. Георгий страдает тяжелым заболеванием сердца и спокойно дожидается своего смертного часа. Он уже давно смирился с обыденностью, как вдруг в его жизни все кардинально меняется. Всему виной старый деревенский туалет, который превращается в телепорт и перемещает старика в разные концы света.

«Пик коммунизма»

В ролях: Дмитрий Грошев, Дмитрий Гизбрехт, Михаил Евланов, Дмитрий Трофимов, Александр Горелов, Татьяна Збруева, Сергей Ююкин

1936 год. В Любякино изобретают необычный источник энергии – вечный двигатель. Он работает только от взгляда настоящего коммуниста. И коммунист Васильев со своей работы отлично справляется. Но в бункер приезжает комиссия из Москвы и начинается охота на «врагов народа».

«Ленин день»

В ролях: Анна Зайкова, Петар Зекавица, Иван Агапов, Сергей Пиотровский, Яна Золина, Александра Дьячковская, Любовь Матюшина, Лилия Шайхитдинова, Надежда Подъяпольская, Нина Боброва, Ольга Приходько, Наталия Башкатова, Артём Маслихов, Сергей Пуртов, Сергей Новодворцев, Александр Марушев, Роман Кузнецов

Говорят, медсестра Лена – святая, потому что в её смену никто не умирает. Вот только у этой сверхспособности появляется столько фанатиков, что их с тобой столпотворение приносит в больницу смерть. Факт смерти налицо, но вера уже сильнее разума.

«Рикошет»

В ролях: Кирилл Ковбас, Игорь Жижикин, Фёдор Лавров, Вячеслав Чепурченко, Николай Ковбас

Остросюжетный экшн про молодого ФСБэшника, о похищении креста, о попытке уйти от киллеров и о парочке клоунов-гастролёров, которые спутывают все карты.

«Нет»

В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Паль, Алексей Филимонов, Семён Штейнберг

Женя приглашает свою девушку Сашу в ресторан, чтобы сделать ей долгожданное предложение, но внезапно получает отказ. Не в силах разойтись, герои остаются в ресторане, чтобы преодолеть непонимание, разрешить самые важные для обоих вопросы и узнать друг друга по-настоящему. Вот только изменит ли это что-то для обоих?

«Взятка»

В ролях: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Николай Ковбас, Сергей Анненков, Александр Ревенко

Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо.

Все фильмы имеют возрастное ограничение 16+

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