Жительница Томской области более 10 лет получала выплаты за чужого ребенка

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томской области полицейские выявили факт крупного мошенничества в Колпашевском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в 2004 году сестра подозреваемой — уроженка республики ближнего зарубежья —проживала в Кожевниковском районе без регистрации и попала в районную больницу в предродовом состоянии. Используя паспорт своей сестры, ныне проходящей подозреваемой по уголовному делу, она родила ребенка, в связи с чем, ей было выдано свидетельство о его рождении, где в графе «мать» вместо данных биологической матери были указаны недостоверные сведения о родителях, данные ныне подозреваемой и ее мужа.

До 2007 года получателем ежемесячного пособия на ребенка являлся отец указанный в свидетельстве о рождении. В 2007 году биологическая мать вывезла ребенка на родину, где они живут и сейчас, а пособие на него стала получать подозреваемая, «фактически не являясь биологической матерью и не имея на то законных прав».

В 2016 году отец ребенка умер, после чего женщина предоставила пакет документов в пенсионный фонд и стала получателем пособия по случаю потери кормильца. Денежные средства полученные в результате обмана от государства, она тратила на личные нужды.

Ущерб, причиненный Российской Федерации в результате незаконных выплат за указанный период, оценивается в сумму около 350 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Теперь женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

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