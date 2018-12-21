В Томском онкологическом диспансере открылся бесплатный пансионат для иногородних пациентов
Пансионат Томского областного онкологического диспансера (ул. Ивана Черных, 96, стр.22, подъезд 1) принял первых проживающих. Он предназначен для пациентов, прибывших на обследование из отдаленных районов Томской области и других регионов. Проживание бесплатное, также предусмотрено размещение сопровождающих лиц.
Как сообщает канал «Область здоровья» со ссылкой на врача онкодиспансера Софьу Мазеину, пансионат расположен в шаговой доступности от радиологического корпуса ТООД и вмещает 30 человек.
В наличии четырех-, пяти- и шестиместные номера, где есть всё необходимое: постельное белье, посуда, холодильник и другое. Размещение предусмотрено начиная с этапа диагностики до завершения стационарного лечения.
Для того, чтобы получить номер необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и направление на заселение, выданное врачом-онкологом онкологического диспансера или регистратурой радиологического корпуса.
Консультацию по бесплатному размещению можно получить по телефону: +7 (3822) 901-276.