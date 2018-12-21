В Томском онкологическом диспансере открылся бесплатный пансионат для иногородних пациентов

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Пансионат Томского областного онкологического диспансера (ул. Ивана Черных, 96, стр.22, подъезд 1) принял первых проживающих. Он предназначен для пациентов, прибывших на обследование из отдаленных районов Томской области и других регионов. Проживание бесплатное, также предусмотрено размещение сопровождающих лиц.

Как сообщает канал «Область здоровья» со ссылкой на врача онкодиспансера Софьу Мазеину, пансионат расположен в шаговой доступности от радиологического корпуса ТООД и вмещает 30 человек.

В наличии четырех-, пяти- и шестиместные номера, где есть всё необходимое: постельное белье, посуда, холодильник и другое. Размещение предусмотрено начиная с этапа диагностики до завершения стационарного лечения.

Для того, чтобы получить номер необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и направление на заселение, выданное врачом-онкологом онкологического диспансера или регистратурой радиологического корпуса.

Консультацию по бесплатному размещению можно получить по телефону: +7 (3822) 901-276.

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