Uber пришел в Томск

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2018 // Фото: Flickr.com

Сегодня, 21 декабря, в Томске начал работу сервис Uber Russia. Теперь жители города могут заказать машину через мобильное приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play.

Как сообщает пресс-служба Uber Russia, для заказа автомобиля нужно установить приложение на телефон, которое автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. В Томске действуют тарифы uberX и UberSELECT. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.

Пользователи заранее видят стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута, например, от работы до дома. Цена не увеличится, даже если на пути возникнут пробки или водителю придётся отклониться от маршрута.

В приложении Uber Russia можно написать комментарий к заказу, добавить промежуточные адреса, если по дороге нужно куда-то заехать, оплатить заказ с помощью Apple Pay и Google Pay, оставить чаевые водителю, которые спишутся прямо с карты. Кроме того, Uber Russia может рекомендовать точки недалеко от пользователя, откуда можно уехать быстрее и дешевле.

При заказе машины необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдёт их на карте и построит маршрут.

До 8 января 2019 года пользователи могут получить скидки на поездки до 80% — для этого нужно вызвать машину через Uber Russia, указав конечную точку маршрута.

Теперь заказывать поездки через Uber Russia могут не только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода (Дзержинска, Бора и Кстово), Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары (и Тольятти), Сочи, Уфы и Челябинска, но и Барнаула, Белгорода, Благовещенска, Владивостока, Владимира, Волгограда, Ижевска, Калининграда, Курска, Липецка, Набережных Челнов, Оренбурга, Пензы, Рязани, Саратова, Смоленска, Ставрополя, Сургута, Таганрога, Томска, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Хабаровска, Нового Уренгоя, Кирова, Махачкалы, Калуги, Саранска, Брянска, Твери, Мурманска, Кемерово и Чебоксар. Этот список вскоре пополнится новыми городами.

Тэги/темы: