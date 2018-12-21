Томичей ждет похолодание

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2018 // Фото: Ppixabay.com

В ближайшие дни, 23–27 декабря, в Томской области ожидаются сильные морозы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами — 35°С и ниже, местами сильные морозы — 40°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами.

Тэги/темы: