Томичи собрали 1.5 тонны пластика в переработку

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: ТРОЭО «Зеленый луч»

Более 40 образовательных организаций, несколько компаний и инициативных объединений и просто жители Томска и Северска собрали 1,5 тонны пластика для последующей переработки в рамках проекта «Крышки», которым занимаются томская региональная общественная экологическая организация «Зеленый луч» и компания по переработке вторичного сырья ООО «Чистый мир».

«Несмотря на то, что 3 сбор был анонсирован в начале октября, многие участники начали собирать крышечки уже летом. Отсюда и впечатляющее итоговое количество: за время сбора было собрано 1,5 тонны крышечек. Для сравнения, результат предыдущих 2 сборов — 600 кг пластика», — сообщают организаторы проекта.

Весомый вклад в итоговое количество внесли ученики Самуського лицея имени академика В.В. Пекарского. Они собрали 480 кг крышечек (200 тысяч штук) и победили в коллективном зачете проекта. Второе и третье место заняли соответственно Школа №19 и Детский сад №13. Каждое из этих учреждений собрало около 100 кг крышечек.

Очень близки к призовым местам были Школа 42 (80 кг или 39450 шт.), Школа 16 (66 кг или 33427 шт.), Гимназия 26 (50 кг или 25100 шт.), Академический лицей (44 кг или 22239 шт.) и Детский сад 133 (40 кг или 20814 шт.).

Также в первую десятку вошли Школа 49 и Школа 54, собравшие около 34 кг крышек каждая.

Впечатлили результаты компании ООО «ИЦ КонсультантЪ», сотрудники которой собрали около 25000 крышечек!

Если посмотреть индивидуальные результаты, то самое большое количество крышечек собрала Крашенинникова Александра, ученица Школы 19, ее результат — 12337 штук, это равно 24 кг. Второй стала Макарова Виктория из Детского сада 13 (10 500 шт.), а третьей — Митрошина Елена из Школы 54 (9110 шт.). Также в десятку сильнейших вошли представители Школы 42: Батрацкая Анна (6000), Ефремов Григорий (5500), Матвиенко Степан (4750), Кошель Евгения (4500); Школы 198 (г. Северск): Орлова Варвара (5670) и Детского сада 60 (г. Северск): Шотохина Оксана Леонидовна (4100).

«Мы приятно удивлены количеством собранного вторичного сырья. Если посмотреть на результаты коллективного и индивидуального зачетов, то можно увидеть, что участниками проделана огромная работа. Я точно знаю, что многие наши участники собирают крышечки не только дома, но и подбирают пластик на улице. А когда все собранные крышечки начинают свозить в одно место, и когда видишь объем собранного материала, — ведь крышечки очень легкие, — осознаешь, что благодаря нашим общим усилиям эта масса не оказалась на свалке. И это здорово!», — отметила председатель томской региональной общественной экологической организации «Зелёный луч» Ольга Михалькова.

Следующий сбор пройдет в апреле, поэтому можно уже снова начинать копить пластик. Кроме того, 4-й сбор будет примечателен тем, что вместе с крышечками будут приниматься и пластиковые бутылки.

Для того чтобы присоединиться к сбору крышечек, нужно отправить на электронную почту pm@clearwld.ru письмо с пометкой «Проект Крышки». В письме необходимо указать название организации (инициативной группы).

Также за новостями проекта можно следить в группе экологического движения «Зеленый луч» «ВКонтакте».

Главная цель проекта «Крышки» — популяризация переработки отходов. Вместе с тем, сбор пластика называется социально-благотворительной акцией, потому что с каждого собранного и переработанного килограмма крышечек 5 рублей перечисляется на корм бездомным животным в благотворительный фонд «Зоозащита».

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