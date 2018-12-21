Новосибирские предприниматели передали опыт ведения социального бизнеса томичам

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Встреча состоялась в «Точке кипения — Томск» 19 декабря, в которой приняли участие лидеры социальных, социально-предпринимательских проектов и инициатив Томска и соседних городов, представители университетов, органов власти и местного самоуправления, НКО с социальными услугами.

Главной целью проведения митапа стало расширение сотрудничества между социальными предпринимателями, а также определение направлений формирования сообщества специалистов, которые социально значимые проблемы решают предпринимательским способом.

В рамках мероприятия участники обсудили первые шаги для запуска проектов в социальном предпринимательстве (СП), правила масштабирования социальных проектов и модели развития СП.

В рамках митапа свои проекты и инициативы представили социальные предприниматели Томска и Новсибирска: Евгений Зейналов, директор компании «Эврика», Алиса Гринемаер, Благотворительный магазин «Gusto», Анастасия Шамова, Школа первой помощи, Анна Стародуб, «КотоКафе / ПёсоКафе», Роман Канаев, ИТ-сервис, Татьяна Подкладова, томский проект «Розовая лента», Виктор Запускалов, «Чудо видеть мир» и другие.

В течение митапа участники представили кейсы и практики реализации социальных инициатив, обсудили ключевые направления развития экосистемы социального предпринимательства (конкурсы социальных проектов, образовательные программы, механизмы поддержки для МСП и НКО, открытые коммуникативные мероприятия).

Модерировали мероприятие Евгений Дубровин, руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра», соучредитель фестиваля PRODOBRO.biz и эксперт Фонда «Наше будущее», и Лиана Кобзева, программный директор «Точки кипения — Томск».

Митапы – это неформальные встречи, где каждый может рассказать о том, что его интересует, найти единомышленников, проверить и применить свою креативность в компании интересных людей и многое другое.

Социальное предпринимательство — использование стартапов и других средств предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений социальных, культурных или экологических проблем. В этом аспекте социальное предпринимательство сближается с НКО. Концепция социального предпринимательства может быть применена к широкому спектру организаций, различных по размеру, имеющих разные цели.

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