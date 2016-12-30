Ночью томское «Спецавтохозяйство» очистит переходы и остановки по пр. Мира и Фрунзе
Томские учение нашли способ собирать мёд весь сезон
В Томске полицейский помог мужчине доставить в больницу потерявшую сознание пенсионерку
В первые дни нового года томичей ожидают продолжительные метели и гололёд
В Томске выбрали временного перевозчика на маршрут №32
«Ростелеком» поздравил воспитанников Бакчарского детского центра
«Томи» грозит штраф за задержку зарплаты игрокам и персоналу
В Рождество в Томске перекроют дороги в районе Белого озера
Томские археологи нашли в Таре жилые постройки, венецианскую посуду и бронзовые вилки XVII–XVIII веков
Суд прекратил банкротство ремонтной «дочки» Сибирского химкомбината
В ночь на пятницу в Томске будут вывозить снег с Кузнечного и Октябрьского взвозов