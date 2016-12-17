Чтение по субботам.

Марина Аржаникова. Просто бабушки умирают

17 декабря 2016 / Томский Обзор

Марина Аржаникова Руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек», автор цикла рассказов про Зырянку

Просто бабушки умирают

Этот дом я всегда видела из окна, пока не сгорел. Обычный дом, пятистенок, но заколоченный, видно однако, что недавно. К акие-то следы человеческого существования в нем ещё были видны — цветок на окне завял совсем, но не засох окончательно, в палисаднике тоже цветут цветы, правда, еле видные из-за разросшейся травы.

— Бабку забрали. Дети.

— В город?

— Не, здесь, местные…

Надо сказать, и на лавочках бабушек стало меньше, чем в прошлое лето. По дороге на Кию, в последнем доме с резными белыми ставнями, под черёмухой, всегда сидела бабуля. Сидела, сидела, смотрела, долго, и неизвестно какие мысли были в её голове. Я проходила мимо — она улыбалась, кивала головой, провожала долгим взглядом. Я уходила далеко и тоже оборачивалась.

Этим летом лавка была пустая. Только обсыпанная черёмуховым цветом. Умирают бабушки, иных забирают в город, где они скучают, без привычной среды, без привычной работы, сидят, сложив ручки на коленях, смотрят в телевизор.

Когда он сгорел, стоял черный, похожий на нахохлившегося ворона; старый, на длинной палке, скворечник, завалился и запутался в черные проводах, а внизу на широкой обгоревшей балке, сидела бабушка, держа руками крючковатую палку. Сидела она целый день, и только к вечеру, переваливаясь, и держась за свой «посох», уходила по пыльной и длинной дороге.

— Как на работу приходит…

— Скучает… Киняевых бабка…

И, правда, каждое утро (я специально выбегала, босиком, ждала) издали появлялась её чёрная фигурка, я стояла под сиренью, и стучало сердце. Она подходила и садилась, и сидела весь день.

Мы отдыхали у друзей уже третий день, пили парное молоко, прямо из трёхлитровой банки, вдали от города, от работы, от телевизора… Правда раз Толя включил утром телек, за завтраком, но там была Анфиса Чехова…

— Вот «тарелку» купили, все наоборот показывает, — жаловался Толя…

Мы смеялись. И не включали больше. А вечером рыбалка — и караси, вымоченные в молоке…

Потом она пропала, не приходила. «Черный ворон, што ты вьёшься»… почему-то пела я целый день, собираясь и нагружая машину Тамаринами подарками — молоком, салом, огурцами… Я думала о ней, смотрела в окошко, но она не пришла.

Вечером мы уехали.

Просто бабушки умирают.

Продолжение следует.

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