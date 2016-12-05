Советские рецепты. Яйца, фаршированные сыром

5 декабря 2016 / Партнерский материал

В эпоху, когда вся кулинарная мудрость страны была заключена в дефицитной «Книге о вкусной и здоровой пище», в каждой советской семье хранилась драгоценная папочка с рецептами.

Кулинарные рецепты и советы «хозяйке на заметку» вырезали из газет и журналов, переписывали от руки и буквально передавали по наследству.

Папка с такими рецептами 1960-х-1970-х и попала к нам в редакцию, благодаря чему мы еженедельно будем знакомить вас с любопытными экземплярами из этого собрания.

В первом выпуске — фирменные блюда от поваров ресторана «Алма-Ата» из одноименного города, столицы Казахской ССР, опубликованные в журнале «Работница».

Сваренные вкрутую и нафаршированные сыром яйца — до сих пор вполне себе популярное блюдо на столах бывших советских жителей. А за неимением под руками «Эстонского» сыра вы вполне можете заменить его на сыр томского производства:

Итак,

200 граммов пикантного сыра «Сулугуни»

4–6 яиц

полторы столовые ложки сливочного масла

2 ложки сметаны

3 ложки майонеза

Сваренные вкрутую яйца очистить, разрезать повдоль, вынуть желток. Размять его с тертым сыром и сливочным маслом, нафаршировать смесью яйца. Оставшийся тертый сыр заправить сметаной, выложить в салатницу, сверху разложить фаршированные половинки яиц, полить майонезом и украсить зеленью.

— Ресторан «Алма-Ата» находился чуть ниже угла ШефКома (угол улицы Шевченко и проспекта Коммунистического). Второй этаж славился своими гигантскими размерами, за что получил прозвище «конюшня». Тоже довольно приличный ресторан времен социализма, и более демократичный, чем «Иссык». На первом этаже находились молодежное кафе и бар. В кафе подавали цыплят табака. Рядом была пристройка, в которой на третьем этаже находился самый знаменитый в то время бар — называли его просто «третий этаж». Там продавали настоящие коктейли. Помню название двух: «шампань-коблер» и «коньячный». Попасть на «третий этаж» в пятницу или субботу вечером можно было только чудом или за взятку, а очередь начиналась еще на входе, у дверей первого этажа. На шестом этаже, на открытой площадке, которая работала при любой погоде, продавали шашлык и спиртное. Все удовольствие на двоих или троих стоило рублей 10, бутылка водки и по паре палочек шашлыка. Из воспоминаний Арсена Баянова «Алма-Ата богемная»







Спонсор выпуска — компания «Деревенское молочко»,

производитель натуральных молочных продуктов для всей семьи

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