Никита Кирсанов: «Сохранением томских «деревяшек» должны заниматься и город, и область»

1 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Проблему сохранения деревянной архитектуры Томска следует решать комплексно, совместными усилиями — и городских, и областных властей.

Об этом заявил председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов на прошедшем в конце ноября в администрации города круглом столе, посвященном проблемам развития исторического центра города и сохранения объектов культурного наследия.

Никита Кирсанов рассказал собравшимся об основных подходах к сохранению исторической застройки города. По его словам, проблему ветхого деревянного жилья в Томске необходимо, так или иначе, решать — все аварийные дома нужно и расселять, и ремонтировать. С другой стороны, тот факт, что исторический фонд оказался «растворен» в жилом, позволяет решить задачу системно, в рамках решения других проблем городского хозяйства.

— Согласно соцопросу, проведенному в 2008 году среди жителей деревянных домов по улицам Октябрьская и Бакунина, у нас был достаточно серьезный ресурс поддержки населения. Я считаю, что этот ресурс есть до сих пор и его важно не потерять, поскольку от этого во многом зависит эффективность нашей дальнейшей работы. Без поддержки жителей организовать работу по сохранению исторического наследия гораздо сложнее, — отметил Никита Кирсанов.

Работы по сохранению деревянного зодчества в Томске начались в 2005 году. За это время было восстановлено 93 деревянных дома и 5 кирпичных исторических многоквартирников. В этом процессе можно выделить два основных этапа. Первый начался в 2005 году — тогда работы курировались областной администрацией. Восстановление шло комплексно, дома реанимировали целыми улицами. Были восстановлены улицы Кузнецова, Белинского, Дзержинского, Пушкина, Гагарина. Параллельно велись работы по благоустройству территории. Упор также делался на фасадные работы, тем самым достигался комплексный эстетический эффект.

В 2011 году работа перешла на уровень муниципалитета и финансировалась уже в основном из городского бюджета. Был достаточно успешно задействован потенциал городских жилищных программ — в первую очередь, капитального ремонта и расселения.

— Но на этом этапе была потеряна комплексность ведения ремонтных работ. Причины здесь понятны — и программы расселения, и программы капремонта предполагают определенную очередь, поэтому по факту дома, отремонтированные в этот период, разбросаны по всему городу и не образуют законченных фрагментов, — добавил Кирсанов.

По его словам, в 2016 году в Томске ощутимо сдвинулась ситуация с инвесторами. С июля в аренду переданы 7 объектов. При этом на одном из них, на Пушкина, 24, уже в декабре, ориентировочно, должны начаться ремонтные работы.

— За эти 12 лет Томск приобрел репутацию города, в котором произошел прорыв в деле сохранения деревянного зодчества. По своему опыту скажу, что Томск постоянно ставят в пример в Иркутске, Красноярске, Вологде, Самаре. Наша работа получила определенный международный резонанс, потому что и английская, и польская, и французская, и итальянская пресса писали о том, как в Томске восстанавливались деревянные дома. Вместе с тем, оценивая эту работу в целом, следует признать, что до сих пор ей не доставало системности, — считает Кирсанов.

По мнению председателя комитета, сегодня в рационализации нуждаются основные проблемные направления. Первое — организация ремонтно-реставрационных работ.

— У нас 566 многоквартирных домов, мы не сможем восстановить их все за счет инвесторов. То есть их невозможно и не нужно ремонтировать, их невозможно и не нужно расселять и выводить из жилого фонда. Необходимо совмещать и ремонт жилищного фонда, и расселение, и передачу этих объектов инвестору. Другое дело, что сегодня эта работа нуждается в оптимизации и ее необходимо разбить на три основные направления.

Одно из таких направлений — профилактика. Речь идет о проводках, печах, первичных противоаварийных работах. Это, отметил Кирсанов, относительно недорогое мероприятие — 300 тыс. рублей за объект. Второй тип — выборочный капитальный ремонт, здесь на каждый объект будет уходить в среднем уже по 3,5 млн рублей. Такие работы необходимо вести по всему городу. При этом дорогостоящие ремонтно-реставрационные работы лучше сосредоточить в зоне первой очереди и совмещать с комплексным благоустройством территории.

— На сегодняшний день у нас вопрос определения первой очереди остается открытым. В 2013 году зона первой очереди была предварительно определена. В основу программы сохранения деревянного зодчества была положена идея восстановления транспортного каркаса, плюс улица Дзержинского. Это позволило бы совместить работу по сохранению деревянных зданий с работой по благоустройству центральной части Томска, которая велась в это время, — сообщил Никита Кирсанов.

Он также отметил, что при планировании необходимо учитывать сокращение финансирования. Так, в 2015 году на сохранение деревянных домов было выделено 75 млн рублей, в этом году — только 15 млн, в следующем году будет 20 млн. С 2018 года финансирование ремонтных работ по программе сохранения деревянного зодчества прекращается.

Вторым направлением работы является организация работ с пустующими зданиями (то есть работа с инвесторами). На сегодняшний день аварийными признаны 111 объектов: 45 расселены, в 2016 году в аренду передано 7 объектов.

— Уже сегодня можно подводить некоторые предварительные итоги по этому направлению. Можно констатировать, что спрос на деревянные здания в центральной части Томска, несмотря на все ужасные обременения, с которыми связано это наследие, все-таки есть, иначе передать в аренду 7 объектов нам бы не удалось, — отметил Никита Кирсанов.

По его словам, на сегодняшний день существует спрос на объекты исторической среды и при этом нет спроса на объекты культурного наследия. Однако опрос потенциальных инвесторов показал, что спрос на памятники можно было бы повысить, если решить вопрос о передаче этих домов в собственность.

— Что касается памятников, поскольку там выполняются охранные обязательства, на них эта схема возможна. Она очень хорошо отработана и зарекомендовала себя. Это так называемая отложенная приватизация, когда право собственности наступает после того, как ремонтно-реставрационные работы выполнены. Этот опыт необходимо изучать и внедрять.

Актуальной задачей остается подготовка реализации комплексных инвестпроектов, поскольку капитализация недвижимости в рамках комплексного развития территории выше, чем в случае отдельного объекта. Также важно организовать эксплуатацию пустующих зданий в период между расселением и предоставлением в аренду. — Только в 2013 году удалось решить вопрос о консервации этих объектов. Но даже сегодня у нас между расселением последней квартиры и началом работ по заколачиванию зданий проходит где-то до полугода. Эту проблему, конечно, необходимо решить.

Самым «болезненным» направлением является градостроительное регулирование в целях предотвращения застройки исторического центра города. Кирсанов отмечает, что здесь важно понять — ни проект зон охраны, ни предмет охраны исторического поселения, ни здравый архитектурный смысл не запрещает строить новые здания в исторической части города. Проблема в том, чтобы эти новые объекты соответствовали историческому окружению по масштабу и по архитектурным решениям. Эта проблема в Томске до сих пор не решена, несмотря на принятый в 2012 году проект зон охраны.

— Здесь, видимо, необходима системная воля, и имеет смысл создавать то, что есть в других городах — научно-реставрационный совет или какой-то экспертный совет, который рассматривает проекты всех объектов, строящихся в центральной части города, — добавил Никита Кирсанов.

Все три указанных направления дополняют друг друга и не отменяют одно другого, они должны сочетаться комплексно. Но для того, чтобы организовать системную работу, необходимо отрегулировать этот процесс и наладить взаимодействие с областной администрацией.

— Наша 12-летняя история показывает, что у нас была всегда эта болезнь. Наша работа по сохранению деревянного зодчества всегда хромала на одну ногу. Сначала этим занималась область, но город стоял в стороне. Потом этим стала заниматься городская администрация, теперь областную администрацию никак не удается к этому пристроить. А, между тем, эта задача предполагает совместное участие — и организационное и финансовое — и городской, и областной администрации, — отметил Кирсанов.

В заключение он отметил, что в вопросе сохранения деревянных домов можно ориентироваться на норвежский город Тронхейм, являющийся одновременно университетской и инновационной столицей страны. Он также обратил внимание на то, что некоторые восстановленные памятники впоследствии «тонут» в чужеродном градостроительном окружении, что сразу же бросается в глаза туристов, это обращает внимание томичей и является очень серьезной проблемой.

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