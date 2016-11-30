75 лет томской промышленности.

Томскнефтехим: «последний динозавр» советской промышленности

30 ноября 2016 / Партнерский материал



В этом году «большой» томской промышленности исполняется 75 лет. Официальный отсчет ведется с 1941 года, когда после начала Великой Отечественной войны в Томск были эвакуированы крупные столичные предприятия. В нашем спецпроекте «Томская промышленность» рассказываем о крупнейших предприятиях региона. Часть из них — наследники перевезенных предприятий, часть — родились и росли в Сибири, но все они полны интересных людей и историй.

Сегодня речь пойдет о самом молодом промышленном гиганте, последнем из «динозавров» советской эпохи — Томском нефтехимическом комбинате. Впрочем, этот «динозавр» и сейчас живее всех живых. ООО «Томскнефтехим» — дочернее предприятие СИБУРа и один из крупнейших российских производителей полипропилена и полиэтилена высокого давления.

Томскнефтехим могли построить совсем не там, где он находится теперь. Первоначально площадкой для строительства был выбран район деревни Нелюбино. При этом жилье для работников планировали строить в Томске, в районе Черемошников. Для связи будущего комбината с городом собирались построить второй мост через Томь, которого в то время еще не было.

Но руководитель строительства и будущий первый директор ТНХК Виктор Стефанович Гетманцев при осмотре площадки обнаружил неожиданную угрозу.

На обратном пути в город В. Паршуто завез нас на вновь построенный комплекс сооружений водоснабжения города из подземных источников. Мы увидели современнейший комплекс со станцией деаэрации, попили вкуснейшей и чистейшей воды, но когда я попросил показать мне ситуационный план полей водосбора комплекса, то моему удивлению и изумлению не было предела — лучи полей водосбора шли в направлении будущей промплощади химкомбината, а перспективное развитие полей водосбора фактически примыкало к ней. (Гетманцев В. С. Томский нефтехим — начало пути. Томск, 2004. — С. 5).

После долгих споров была утверждена новая площадка недалеко от деревни Кузовлево, где и начали строительство комбината силами строительного управления «Химстрой».

Первую сваю в основание будущего завода полипропилена забили в 14 сентября 1986 года. В честь этого события был собран трудовой митинг.

«После выступлений… право забить первую сваю доверили копровщику управления строймеханизации Чернову. … Свая легко пошла в грунт, пока не дошла до своего отказа. За ней забили вторую, третью и Чернов попросил разойтись столпившихся людей, чтобы не мешали ему работать». (Пронягин П. Г. Как начинался Томский нефтехим. Томск, 1999. — С. 45).

В Томске специалистов нужной квалификации не хватало, они приезжали со всей страны. А для монтажников итальянского оборудования построили даже специальный дом иностранных специалистов (ул. Косарева, 29а, где ресторан «Эдем»). С итальянцами на производстве работали наши, томские переводчицы. Некоторые из них потом уехали в Италию.

Строительство продолжалось четыре года. Чего только не было за это время! Например, вот такой комический случай вспоминает Виктор Гетманцев:

«23 марта 1979 года на береговой насосной рухнула торцевая стена (18 метров высота и 24 метра длина) Я к 10.00 приехал со своими кураторами ОКСа посмотреть, как будут опускать металлический поддон (несъемная опалубка фундамента здания) на воду, следом приехали Пронягин со Сперанским. Ждали приезда телевизионщиков, но вместо них появились Лигачев и Мельников. Только зашли в прорабский вагончик, как раздался грохот упавшей в воду стены. Выбежав из вагончика, Пронягин и я стали выяснять, не пострадали ли строители или кураторы. Убедившись, что все живы, мы стали свидетелями трагикомического диалога.

Лигачев: „Кто здесь руководитель?“

Тыдыков: „Начальник участка капитан Тыдыков!“

Лигачев: „Что у Вас за порядки, капитан? Сплошная аварийщина и беспорядок“.

Разнос продолжался две-три минуты, вначале Тыдыков выглядел растерянным, а затем вдруг начал улыбаться и, чем больше распекал его Лигачев, тем лучезарнее была улыбка у Тыдыкова. Тыдыков: „Юрий Кузьмич, меня нельзя наказывать!“

Лигачев: „Почему?“

Тыдыков: „Я занесен в Красную книгу!“

Лигачев: „Какую Красную книгу?“

Тыдыков: „А я тофалар. Нас в Горном Алтае всего 800 человек, живущих в трех деревнях. Выгоните из „Химстроя“ — вернусь в Тофаларию, объявлю ее автономной и присоединюсь к Монголии. Поэтому меня надо не наказывать, а беречь!“

Раздался наш дружный хохот. Юрий Кузьмич, оценив комичность диалога, обязал нас разобраться с причинами, не допустить затопление котлована паводковыми водами, и уехал». (Гетманцев В. С. Томский нефтехим — начало пути. Томск, 2004. — С. 14)

Надо сказать, что в дальнейшем тофалар Кирилл Тыдыков стал начальником СМУ, полковником; за участие в ликвидации Чернобыльской аварии награжден орденом Ленина, но рано умер — прямо в своем рабочем кабинете.

Строительство шло ускоренными темпами: первую продукцию нужно было дать к XXVI съезду партии: от этого зависел интерес правительства к проекту и дальнейшее финансирование.

Семен Селевич Главный метролог ТНХК с 1985 года Я пришел на комбинат в 1980 году мастером котельного цеха. Представляете: конец октября, огромный пустой цех, холодное железо, лампочки светят через одну — и надо запускать котельную. Пришел застывший от холода мазут. И вот «Химстрой» привозит на площадку настоящий паровоз. Он топится, вырабатывается пар, который идет на обогрев цистерн с топливом и насосов. Помню, часов в 9 вечера слили первую цистерну нагретого мазута. Приехал заместитель главного энергетика и привез бутылку какого-то ржавого спирта: «Давайте, мужики, по 20 грамм за нашу первую конкретную работу!». Котельную запустили, потом азотно-кислородную станцию, водооборотный цикл — и пошло!

Пуск завода полипропилена произошел в начале 1981 года. С этого момента комбинат стал активно наращивать производственный потенциал. Вскоре был построен завод метанола, затем завод карбамидных смол. А завод по производству полиэтилена, запланированный еще в 1982 году, был пущен только в 1993-м. Сначала его сдвинули из первой очереди в четвертую.

В 1986 году силы «Химстроя» были брошены на ликвидацию Чернобыльской аварии. А в мае 1990 года на уже почти готовом к пуску заводе, в цехе газоразделения, прогремел взрыв, уничтоживший оборудование и часть конструкций. Но через полгода, в декабре, в том же цехе произошел еще более мощный взрыв.

«Волна взрыва буквально повалила целый блок теплиц площадью в 3 га на Кузовлевском тепличном комбинате, отстоящем на 2 км от места взрыва, а на ТЭЦ-3 выбило почти все стекла. За взрывом начался пожар по масштабам намного больший, чем в мае. …Новая авария на ТНХК разрушила надежды на скорейшее создание нового производства». (Пронягин П. Г. Как начинался Томский нефтехим. Томск, 1999. — С. 222).

Восстановительные работы продолжались целых три года, и первая продукция завода — товарный пропилен — была получена 24 декабря 1993 года.

Тем временем в стране шел бурный передел собственности, и Томскнефтехим, естественно, не остался в стороне.

В период с 1988-го по 1990 год было создано около 40 арендных кооперативов и предприятий, практически все основные и вспомогательные подразделения — цех по производству товаров народного потребления, цех по производству карбамидных смол, производство катализаторов, производство полипропилена и метанола и другие — были переданы им в аренду. (Томский нефтехим. 30 лет. Томск, 2004, — С.32). Надо сказать, что опыт кооперации был не таким уж и плохим: до 1994 года предприятие работало с прибылью.

В 1993 году дирекция комбината начала расторгать договоры с арендаторами и готовить комбинат к приватизации. Дальше было акционирование предприятия, смена собственников… Дела шли все хуже и хуже: не хватало сырья, появлялись долги перед банками. В июле 1997 года ТНХК подвергся процедуре банкротства, и на нем было введено внешнее управление.

«Возможно, комбинату повезло — банкротство и последующая смена менеджмента произошла до того, как падение ТНХК приобрело необратимый характер». (Томский нефтехим. 30 лет. Томск, 2004, — С.33)

В 2000 году Томский нефтехимический комбинат вошел в состав холдинга СИБУР. Новым владельцам комбинат был необходим как одно из звеньев производственной цепи: в Томске из тех углеводородных фракций, которые иначе сжигались бы на факелах других предприятий нефтегазовой отрасли, делают полезный продукт. Холдинг запустил ряд инвестиционных проектов, направленных на восстановление производства.

Сегодня ТНХК выпускает 300 тыс. тонн этилена, 139 тыс. тонн пропилена, 270 тыс. тонн полиэтилена и 140 тыс. тонн полипропилена в год.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Мария Шакирова, архив ТНХК

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