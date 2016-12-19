Кинотеатр на воде и экстрим-парк: как студенты ТОМФЮТ свой бизнес защищали

19 декабря 2016 / Партнерский материал

Где можно увидеть одновременно проекты из самых разных сфер — от вейп -бара до кинотеатра на воде? На защите студенческих работ!

Накануне в Томском финансово-юридическом техникуме прошла защита бизнес-проектов студентов-очников первого курса специальностей «Право и организация социального обеспечения» и «Банковское дело». На суд комиссии были представлены 11 проектов по самым разным направлениям бизнеса — от реалити-квеста до тюнинг-центра.

По WorldSkills

Подготовка бизнес-проектов в рамках факультативного курса «Основы предпринимательской деятельности» стартовала в ТОМФЮТ с началом учебного года и продолжалась в течение всего семестра. При этом работа студентов была поделена на несколько этапов, каждый из которых был направлен на отработку определенных навыков и реализацию конкретных задач.

Для начала первокурсники сформировали команды по четыре-пять человек. Затем в каждой из них был выбран лидер, на которого возлагались организаторские функции: формулировать задачи, распределять обязанности, назначать ответственных и контролировать ход работ.

Курс «Основы предпринимательской деятельности» сформирован в ключе WorldSkills — международного некоммерческого движения, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Главная задача курса — повысить уровень компетенции студентов в сфере бизнеса, научить их принимать решения в любых нестандартных ситуациях, использовать новые технологии для увеличения дохода, не бояться рисковать и быть готовыми принимать неожиданные решения.

Параллельно шел своим чередом и образовательный процесс: преподаватель курса Елена Завьялова рассказывала студентам об основах маркетинга, психологии, экономики и предпринимательства. Под ее руководством ребята выбирали идею для своего бизнеса, исходя из поставленных условий: идея должна быть актуальной для Томска и потенциально жизнеспособной. Затем студентам выдавались различные задания, которые после они отрабатывали на своих проектах.

Например, будущим бизнесменам предстояло выбрать «правильное» место для расположения своего предприятия:

— Студенты рассчитывали стоимость аренды помещения, рисовали его планировку. При этом необходимо было учитывать и какие объекты находятся по соседству — школы, детские сады, спальные районы… Это очень важный момент: неудачное расположение или слишком высокая арендная плата могут серьезно повлиять на развитие любого бизнеса уже на этапе становления, — комментирует Елена Завьялова.

Также студенты проводили анкетирование потенциальных клиентов. Пол, возраст, уровень дохода, социальный статус — на основании этих данных первокурсники могли получить максимально полное представление о своей целевой аудитории. А еще будущие бизнесмены прорабатывали вопрос потенциальных конкурентов на своем рынке.

Счет деньгам

Следующий этап работы был «практическим» — здесь студенты отрабатывали тонкости уже собственных бизнес-проектов. Рассчитывали стоимость аренды помещений, оборудования, его амортизацию, затраты на заработную плату работников (для каждого, к слову, прописывалась и своя должностная инструкция) с учетом прожиточного минимума и среднего уровня зарплат по региону. Прорабатывали и вопрос стоимости рекламы посредством различных каналов коммуникации — от радио и ТВ до баннеров и социальных сетей. Для этого было необходимо проанализировать хозяйственную деятельность аналогичных предприятий, используя данные, представленные в общем доступе в интернете.

А после подсчета всех затрат студентам предстояло разобраться с источникам получения капитала для развития своего бизнеса. Что такое собственные и заемные средства и где и как можно получить кредит? Какие банки и на каких условиях могут предоставить необходимые суммы? Исходя из этих расчетов следовало определить себестоимость и примерное время, необходимое для того, чтобы бизнес окупился.

От «Фарисея» до «Японии»

Таким образом к концу семестра было подготовлено 11 жизнеспособных бизнес-проектов:

« Реалити -квест Выход»

-квест Выход» «Экстрим Парк»

«Дом братьев Люмьер» (кинотеатр под открытым небом)

«Кинотеатр на воде»

« Вейп бар»

бар» Тренировочная площадка для собак «Фарисей»

«Контактный зоопарк «Теремок»

«Аквапарк « Аквамир »

» Парк экзотических растений «Тропиканка»

«Сладкая Япония»

«Тюнинг-центр «Ателье»

Однако на этом работа не закончилась — будущим бизнесменам еще предстояло защитить свои работы. Проекты студенты представляли в виде презентаций, сопровождая ее необходимыми комментариями. Выступающим было необходимо не только продемонстрировать навыки презентации, но и ответить на вопросы аудитории.

«Дом братьев Люмьер» Идея кинотеатра под прозрачным куполом пришла к нам сразу — в городе нет ничего подобного, но очень хочется показать Томску что-то новое и свежее. А кино — это всегда интересно и актуально.

«Экстрим парк» Мы решили открыть экстрим-парк, так как в нашем городе мало мест для развлечений. Но очень многие любят экстрим, риск. Наш парк даст возможность все желающим испытать эти ощущения.

«Кинотеатр на воде Кинотеатр на воде — это синтез искусства массового досуга, пропаганды определенных ценностей и производственно-экономической деятельности. Массовое потребление создает большой спрос на кинопродукты. На экранах представлены кино разных культур, жанров, а кинотеатр на воде — это еще более интересный продукт.

Большинство студентов сумели успешно защитили свои проекты, доказав реализуемость и инвестиционную привлекательность своих проектов. В дальнейших планах студентов и преподавательского состава — выход на новый уровень. Лучшие студенческие проекты будут представляться на городских тематических конкурсах.

Зачем нужны подобные занятия?

— Эти занятия дают возможность будущим юристам, банковским работникам не только погрузиться в практическую плоскость вопроса, но и потренироваться в выступлении перед большой аудиторией, умении защитить свои проекты, доказать правильность и обоснованность своих решений. Ведь на практике будущим юристам и банковским работникам это очень пригодится. Наш техникум готовит специалистов-практиков, кто-то из них может стать индивидуальным предпринимателем в дальнейшем, и этот опыт во много облегчит их становление, — уверена Елена Завьялова.

С ней согласна и заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе Наталья Чернопазова:

— Наши студенты готовят подобные бизнес-проекты уже четвертый год. И видно, что из года в год их качество повышается, ребята приходят более грамотные. Проекты достаточно серьезные. Это не просто игры, а действительно просчитанные с использованием реальных рыночных условий работы. Практиковаться в будущей профессии нужно начинать еще во время учебы — это один из ключевых принципов деятельности техникума.

По ее словам, получившие подобный опыт студенты, как правило, продолжают учиться в высших учебных заведениях по своему направлению. При этом они могут работать по специальности и оплачивать свое обучение, так как у большей части выпускников — порядка 80% — нет проблем с трудоустройством.

После окончания техникума выпускники могут легко поступить в вуз. Кроме того, они могут идти работать с полученным профобразованием — их охотно берут работодатели, отмечают в ТОМФЮТ — и параллельно продолжать заочное обучение.



Текст: Егор Хворенков

Фото: Владимир Дударев

Тэги/темы: