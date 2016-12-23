Еда. Рецензии.

Обед в «Колобке.ру»

23 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

«Питательная» активность на улице Усова растет с каждым днем — новые заведения открываются здесь одно за другим!

Как-то днем, проходя мимо, мы заметили недавно появившуюся вывеску «Колобок.ру» и обещание «Домашняя кухня». Решили зайти и пообедать. Хотя здесь можно и отужинать — столовая работает до 21:00.

Где: ул. Усова, 6, стр 12, между кафе азиатской кухни «Тако» и кофейней Espresto.

Интерьер: Оформление простое, чем-то напоминающее кафе «Вилка-ложка», когда-то работавшие в городе. Незатейливые столы, в одном зале они только со стульями, в другом есть и более уютный ряд с диванами. Между ними — прозрачная перегородка, заполненная «ненастоящей травой», на первый взгляд она напоминает аквариум. Линия раздачи от залов отделена ширмой. Плюс обстановки — обилие теплых тонов. Стена желтая, трава зеленая, окна разрисованы подчеркнуто-небрежными оранжевыми «колобками».

Меню: Отдельного меню здесь нет, стоимость можно увидеть на ценниках возле блюд — все как в обычной столовой. Цены на представленные на витрине салаты начинаются от 31 рубля. Вариантов много, есть и традиционные вроде «селедки под шубой», «винегрета», «мимозы», и более редкие предложения. Сразу два салата были с тыквой. Одно из блюд называлось «Солнечная Италия», и, вероятно было легким, сочным, поскольку предполагало сочетание огурца, кукурузы и пекинской капусты. Несколько вариантов салатов с мясом.

Супы от 44 рублей, на момент нашего визита их было три — традиционный борщ, более редкие солянка и суп-пюре из курицы.

Гарниры от 20 рублей, выбор, на первый взгляд, хороший: овощи, рис, каша, но вот банального картофельного пюре не оказалось.

Горячее от 38 рублей. Вариантов много, среди них преобладают жареные варианты: различные драники, оладьи, колбаски, так называемые стейки.

На отдельной витрине есть вареники, пельмени (в том числе и жареные), манты. Цены — от 50 рублей.

Есть в «Колобке.ру» и выпечка: булочки и пирожки от 20 рублей, блинчики от 16 рублей. Можно выбрать и торты (от 30 рублей) — это варианты с минимумом крема, в основном бисквиты с посыпками.

Из напитков (от 9 рублей) — пакетированный чай, кофе из автомата, газировки. Есть еще несколько видов ягодных напитков. Когда мы попытались уточнить что представляет из себя вишневый, то услышали в ответ: «Вишневый напиток — это напиток из вишни!».

Еще в «Колобке.ру» можно взять комплексный обед за 120 рублей. Каждый день его состав меняется. Интересно, что входящих в обед понедельника салата из капусты с морковью, горохового супа с копченостями и куриной котлеты «Венская» на раздаче не было.

Еда: Мы выбрали салат, рекомендованный как новинка под названием «Гусарский», солянку, и запеченную куриную отбивную с помидорами и сыром. Завершить обед решили десертом — тортом «Рыжик», а из напитков предпочли вишневый, тот, который, как нам обещали, из вишни.

Солянка (60 рублей) нас порадовала. В ней было достаточно мясных копчёностей. Лимон замечен не был, но его вкус ощущался, также, как и оливок. Сладкого привкуса томатной пасты не ощутили.

Салат «Гусарский» (69 рублей) состоял из свежих помидор, говядины и лука. Мяса достаточно, помидоры свежие, недавно порезанные, лук не слишком едкий. В целом салат хорош, только ощущался привкус подсолнечного масла, которым он был заправлен. Был бы более ненавязчивый сорт, получилось бы вообще замечательно.

Отбивная из куриного филе с помидором и сыром (72 рубля) нам пришлась по вкусу. Мясо было не сухое, не пресное, хорошо чувствовались специи; слой сыр был толстым. В целом — довольно сочно.

Гарнир под названием «картофель, запеченный из отварного» (36 рублей) порадовал меньше. На вкус он был не выразительным. Ситуацию мог улучшить томатный соус-подлив, но не улучшил:) Вероятно, к такой картошке лучше брать дополнительно более насыщенный соус.

Вишневый напиток (25 рублей) напоминал компот, только вкус вишни был слабее.

Торт «Рыжик» (38 рублей) был не слишком щедро промазан кремом. С одной стороны, это пошло ему на пользу — обошлось без банальной приторности, с другой — получился сухо. Нежным и тающим во рту этот десерт назвать было нельзя. Правда, цена у него привлекательная — в кафе научной библиотеки ТГУ, также ориентированном в первую очередь на студентов, подобный торт стоит почти в два раза дороже.

Счет: 300 рублей. Есть безналичный расчет.

Итого: «Колобок.ру» порадовал выбором, большим, чем во многих столовых. Впечатление, что еда свежая, только что приготовленная, есть возможность быстро поесть вкусно и «горячо». С другой стороны, 300 рублей за полноценный обед с блюдами на свой выбор (а не скромный, лишенный разнообразия комплекс) в столовой с самообслуживанием и не самой впечатляющей обстановкой — далеко не самый экономичный вариант. В некоторых томских заведениях с прекрасной обстановкой и хорошим обслуживанием можно неплохо пообедать на меньшую сумму. И бегать с подносами не придется.

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