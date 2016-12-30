Подари календари. Как томские компании презентуют себя миру

30 декабря 2016 / Томский Обзор

Как томские компании, организации и учреждения презентуют себя миру?

Конечно же, через традиционную предновогоднюю «сувенирку», постоянным героем которой выступает календарь на будущий год. Большая часть собранных нами календарей оказалась в той или иной степени посвящена Томску и Сибири.

Родные просторы

ОАО "Томскнефть" ВНК в этом году подготовила календарь с картинами томских и сибирских художников. На февральской странице узнаваемый "нефтяной" пейзаж Германа Завьялова:

Заповедные места

Законодательная Дума Томской области традиционно представлена видовым фотокалендарем, изготовленным в медиа-холдинге "Рекламный дайджест". В этом году календарь посвящен заповедным местам региона.

Правила жизни

Интересный календарь в этом году получился у Сибирской Аграрной Группы. Он создавался не для внешних партнеров, а для сотрудников холдинга, поэтому упор в нем сделали не на эффектность картинок, а на смысловую часть.

"В любой крупной компании существуют корпоративные ценности и правила. Они необходимы для объединения и совместной деятельности большого количества людей. В календаре на 2017 г. мы как раз и хотели поговорить об этих ценностях – ненавязчиво и интеллигентно, апеллируя где-то к рациональному, а где-то - к эмоциональному. Ведь часто здравые, и казалось бы, очевидные принципы работы и взаимоотношений остаются декларацией, а в повседневной реальности люди могут о них забывать. Поэтому стоит напоминать об этих правилах и договоренностях, используя легкий, современный дизайн, который вписывается в цветовую гамму офисной жизни. Главное что это – не иллюстрации про правила (как иногда делается, когда компания пропагандирует в комиксах корпоративные нормы), главное – это сами правила и их смысл, а картинки – их дополнение", - говорят в компании.

Сибирь как дом

ТГУ в этот раз выпустил настольный календарь «Сибирь как дом». На его страницах студенты университета из разных стран мира рассказывают о том, что они смогли найти в Сибири: например, колумнистка «ТО» Хилеша Хамфриз — про снег, фотограф из Германии — про особый солнечный свет, а студентка из Казахстана про то, как встретить в новогоднюю ночь свою любовь.

Для календаря 2017 года в ТГУ проводился конкурс: иностранные студенты присылали свои фотографии и рассказы о Томске. Жюри выбрало из них 12 самых ярких и интересных — на каждый месяц. Затем к историям подбирались авторские куклы томского мастера Светланы Липовка и графика художника Ольги Нечаевой. Часть кукол были сделаны специально для календаря.

Календарь вышел на двух языках — русском и английском и дополнен серией открыток. Его созданием занималась проектная группа лаборатории социальной идентичности ТГУ при поддержке исследовательского центра «Транссибирский научный путь».

Живописный Томск

В другом вузе, ТГАСУ, для оформления календаря 2017 года использовали лучшие живописные работы студентов архитектурного факультета вуза. Работы были выполнены на пленэре во время практики в Томске под руководством преподавателей кафедры «Рисунка, живописи и скульптуры» доцентов В. Власова и С. Ильина и старшего преподавателя Ю. Аблеевой.

Единственный календарь, целиком и полностью посвященный символу наступающего года, прислали нам в редакцию от компании "ТрейдМастер":

Съедобная геометрия

А завершаем мы нашу подборку календарем компании «Деревенское молочко», где представлена продукция производителя.

Рабочая группа проекта:

Директор по маркетингу: Ирина Котельникова

Маркетолог: Ирина Вершинина (Irina Vershinina)

Маркетолог: Мария Смирнова

PR служба: Оксана Туганова

Дизайнер: Валентин Робертус (Valentin Robertus)

Фотограф: Максим Печерский (Maxim Pechersky)

С наступающим!

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