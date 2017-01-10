Обозреватель «ТО» в Лондоне. Часть I: Ёлка с глазами, Пикадилли и Новый год

10 января 2017 / Томский Обзор

В ноябре 2016-го стартовал прием заявок на программу «Креативные практики», организующую стажировку в Лондон для специалистов, работающих в сфере медиа и коммуникаций. Проект реализовывался в партнерстве с программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и при поддержке фонда Calvert 22. Наш культурно-гастрономический обозреватель Маша Симонова прошла отбор и отправилась в Лондон - изучать, как работает медиасфера британской столицы.

АВТОР Мария Симонова

В декабре я внезапно попала на стажировку в Лондон. Так книжно-киношный город стал реальностью.

Первое впечатление от города – это не дома, а декорации к какому-то фильму! Сначала Лондон старался поддерживать мифы о себе и встретил нас дождем. Но больше - за 10 дней - нам сожалеть об отсутствии зонтов не пришлось и удалось увидеть не только английские туманы, но и солнце.

Цены Лондона при нынешнем курсе рубля, конечно, перенести непросто. Две-три поездки в метро обходятся примерно в 10 фунтов (около 820 рублей). Горячее блюдо в уличном киоске – 7 фунтов. Но хуже, что еда не радует вкусом. Питейная культура (пабы закрываются в 23, а заполнятся начинают уже после обеда) в стране развита гораздо лучше, чем гастрономическая. Бюджетных вариантов обеда в столице Англии почти не найти, в других европейских странах сделать это значительно легче, да и все блюда будут гораздо вкуснее.

Зато в Лондоне бесплатные главные музеи - здесь можно свободно взглянуть на «Подсолнухи» Ван Гога, полотна Рафаэля, древние статуи или картины Пикассо. Главное потом не разориться в музейном магазине, где всегда множество интересных сувениров, будь то винтажные открытки, экзотические мармелады и ликеры с репродукциями картин из галереи на упаковке или авторские украшения в стиле определенной эпохи.

И да, предновогодний Лондон очень красив! Иллюминации, елки, базары (где все рвутся к рождественскому прилавку с такой невидалью, как снегом!), витрины… Скромной кажется только елка на главной площади города:)

Ну а теперь - краткая экскурсия по новогодним точкам британской столицы:

Елка в Британском музее:

Бороу маркет

Елка в русском отделе книжного магазина Waterstones:

Елка в Музее Виктории и Альберта:

Каток рядом с музеем:

Елка в магазине при Музее Шерлока Холмса:

Креативный квартал Шордич:

Базар на Лестер сквер:

Витрины на улице Пикадилли:

Продолжение следует.

Текст, фото: Мария Симонова

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